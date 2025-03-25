Челябинского контрактника, более двух лет не появлявшегося в части, осудили

Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который с лета 2022 года по осень 2024 года не появлялся в части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили шесть с половиной лет строгого режима.
«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 и ч. 3 ст. 338 УК РФ. По совокупности совершенных преступлений окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Военный сбежал со службы в июле 2022 года. Он самовольно убыл из части, дислоцированной в ДНР. После объявления в России частичной мобилизации также не прибыл на службу. Все это время он скрывался от командования и правоохранительных органов, перебиваясь неофициальными подработками.
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