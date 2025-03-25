25 марта 2025

Челябинского контрактника, более двух лет не появлявшегося в части, осудили

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный получил шесть с половиной лет строгого режима
Военный получил шесть с половиной лет строгого режима Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который с лета 2022 года по осень 2024 года не появлялся в части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили шесть с половиной лет строгого режима.

«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 и ч. 3 ст. 338 УК РФ. По совокупности совершенных преступлений окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Военный сбежал со службы в июле 2022 года. Он самовольно убыл из части, дислоцированной в ДНР. После объявления в России частичной мобилизации также не прибыл на службу. Все это время он скрывался от командования и правоохранительных органов, перебиваясь неофициальными подработками.

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Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который с лета 2022 года по осень 2024 года не появлялся в части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили шесть с половиной лет строгого режима. «Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 и ч. 3 ст. 338 УК РФ. По совокупности совершенных преступлений окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военный сбежал со службы в июле 2022 года. Он самовольно убыл из части, дислоцированной в ДНР. После объявления в России частичной мобилизации также не прибыл на службу. Все это время он скрывался от командования и правоохранительных органов, перебиваясь неофициальными подработками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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