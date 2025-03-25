Мать свердловчанина, пропавшего на фронте, судится с невесткой за выплаты. Видео

26 марта 2025 в 10:18 Размер текста - 17 +

Боец несколько месяцев не выходит на связь (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге разгорается судебный спор между матерью бойца специальной военной операции России на Украине, который несколько месяцев не выходит на связь, и его женой. По словам женщины, невестка изменила свое решение о разводе после того, как ее сын отправился на фронт. «Николай работал водителем скорой, жена Елена — медсестрой в 40-й поликлинике. Совместных детей у них нет. Родные мужчины рассказали (тут и далее), что в последние годы пара постоянно ссорилась. Елена выгоняла Николая из дома, писала на него заявления в полицию. В 2024-м он по-тихому подал на развод и отправился на передовую. Провожали только мать с сестрой. Бывшая не пришла — была на работе», — пишет telegram-канал Ural Mash. Когда Елена получила уведомление о начале процедуры расторжения брака, она оперативно обратилась за помощью к адвокату. Судебное разбирательство предоставило супругам 60 дней на примирение, что вызвало удивление со стороны родственников, так как Николай находится на фронте и уже длительное время не выходит на связь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге разгорается судебный спор между матерью бойца специальной военной операции России на Украине, который несколько месяцев не выходит на связь, и его женой. По словам женщины, невестка изменила свое решение о разводе после того, как ее сын отправился на фронт. «Николай работал водителем скорой, жена Елена — медсестрой в 40-й поликлинике. Совместных детей у них нет. Родные мужчины рассказали (тут и далее), что в последние годы пара постоянно ссорилась. Елена выгоняла Николая из дома, писала на него заявления в полицию. В 2024-м он по-тихому подал на развод и отправился на передовую. Провожали только мать с сестрой. Бывшая не пришла — была на работе», — пишет telegram-канал Ural Mash. Когда Елена получила уведомление о начале процедуры расторжения брака, она оперативно обратилась за помощью к адвокату. Судебное разбирательство предоставило супругам 60 дней на примирение, что вызвало удивление со стороны родственников, так как Николай находится на фронте и уже длительное время не выходит на связь.