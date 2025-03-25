В Екатеринбурге разгорается судебный спор между матерью бойца специальной военной операции России на Украине, который несколько месяцев не выходит на связь, и его женой. По словам женщины, невестка изменила свое решение о разводе после того, как ее сын отправился на фронт.
«Николай работал водителем скорой, жена Елена — медсестрой в 40-й поликлинике. Совместных детей у них нет. Родные мужчины рассказали (тут и далее), что в последние годы пара постоянно ссорилась. Елена выгоняла Николая из дома, писала на него заявления в полицию. В 2024-м он по-тихому подал на развод и отправился на передовую. Провожали только мать с сестрой. Бывшая не пришла — была на работе», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Когда Елена получила уведомление о начале процедуры расторжения брака, она оперативно обратилась за помощью к адвокату. Судебное разбирательство предоставило супругам 60 дней на примирение, что вызвало удивление со стороны родственников, так как Николай находится на фронте и уже длительное время не выходит на связь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!