Охранника из ЯНАО наказали за стрельбу в школе

Охранника из микрорайона Губкинского наказали за стрельбу в школе. Он недосмотрел вещи несовершеннолетнего, который пронес на занятия пневматический пистолет, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
«Установлено, что в октябре 2024 года охранник ненадлежащим образом исполнил обязанности по внутриобъектовому и пропускному режиму в школе, а именно не использовал металлодетектор, не досмотрел вещи несовершеннолетнего. В результате школьник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, чем причинен вред несовершеннолетнему», — сообщили на сайте окружной прокуратуры.
Уголовное дело возбудили следователи СУ СКР. Обвинительное заключение поддержала прокуратура. Охранника признали виновным. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей, приговор пока не вступил в силу.
Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы № 9 из отдаленного микрорайона Пурпе (Губкинский) принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в сторону учеников. Пулька попала в ногу одноклассника — у него ушиб большого пальца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!