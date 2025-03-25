25 марта 2025

Охранника из ЯНАО наказали за стрельбу в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Охранника оштрафовали за стрельбу в школе
Охранника оштрафовали за стрельбу в школе Фото:

Охранника из микрорайона Губкинского наказали за стрельбу в школе. Он недосмотрел вещи несовершеннолетнего, который пронес на занятия пневматический пистолет, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Установлено, что в октябре 2024 года охранник ненадлежащим образом исполнил обязанности по внутриобъектовому и пропускному режиму в школе, а именно не использовал металлодетектор, не досмотрел вещи несовершеннолетнего. В результате школьник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, чем причинен вред несовершеннолетнему», — сообщили на сайте окружной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили следователи СУ СКР. Обвинительное заключение поддержала прокуратура. Охранника признали виновным. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей, приговор пока не вступил в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы № 9 из отдаленного микрорайона Пурпе (Губкинский) принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в сторону учеников. Пулька попала в ногу одноклассника — у него ушиб большого пальца.

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Охранника из микрорайона Губкинского наказали за стрельбу в школе. Он недосмотрел вещи несовершеннолетнего, который пронес на занятия пневматический пистолет, сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Установлено, что в октябре 2024 года охранник ненадлежащим образом исполнил обязанности по внутриобъектовому и пропускному режиму в школе, а именно не использовал металлодетектор, не досмотрел вещи несовершеннолетнего. В результате школьник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, чем причинен вред несовершеннолетнему», — сообщили на сайте окружной прокуратуры. Уголовное дело возбудили следователи СУ СКР. Обвинительное заключение поддержала прокуратура. Охранника признали виновным. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей, приговор пока не вступил в силу. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы № 9 из отдаленного микрорайона Пурпе (Губкинский) принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в сторону учеников. Пулька попала в ногу одноклассника — у него ушиб большого пальца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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