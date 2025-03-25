В Югре главарь сети подпольных игровых клубов в ХМАО и ЯНАО после возбуждения уголовного дела скрылся от силовиков, но был задержан в Египте и экстрадирован. Дело обвиняемого передано в суд, сообщает следственный комитет.
«Обвиняемый являлся руководителем преступной группы. После возбуждения уголовного дела он скрылся от органов следствия. Фигурант был задержан компетентными органами в Египте и в декабре 2024 года экстрадирован, уголовное дело передано в суд», — сообщает ведомство.
Сеть нелегальных игорных заведений во главе с 30-летним боссом работала с декабря 2020 по октябрь 2021 года. Промышляла преступная группировка в Ноябрьске, Муравленко, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске, заработав на азартных играх почти 300 миллионов рублей.
Уголовные дела в отношении остальных фигурантов были направлены в суд ранее. Ряд из них уже осуждены. Всего к уголовной ответственности по этому делу было привлечено 15 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) за организацию подпольного казино пойдет под суд 18-летний местный житель. Обвиняемый с подельницей заработали на нелегальном казино более 160 тысяч рублей.
Видео: СК России по ХМАО-Югре
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