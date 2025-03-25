25 марта 2025

Под суд пойдет член ОПГ, организовавший подпольные казино в ХМАО и ЯНАО. Видео

В ХМАО под суд отправится главарь сети подпольных игровых клубов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО накрыли ОПГ, организовавшую подпольную сеть игровых клубов
В ХМАО накрыли ОПГ, организовавшую подпольную сеть игровых клубов Фото:

В Югре главарь сети подпольных игровых клубов в ХМАО и ЯНАО после возбуждения уголовного дела скрылся от силовиков, но был задержан в Египте и экстрадирован. Дело обвиняемого передано в суд, сообщает следственный комитет.

«Обвиняемый являлся руководителем преступной группы. После возбуждения уголовного дела он скрылся от органов следствия. Фигурант был задержан компетентными органами в Египте и в декабре 2024 года экстрадирован, уголовное дело передано в суд», — сообщает ведомство.

Сеть нелегальных игорных заведений во главе с 30-летним боссом работала с декабря 2020 по октябрь 2021 года. Промышляла преступная группировка в Ноябрьске, Муравленко, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске, заработав на азартных играх почти 300 миллионов рублей.

Уголовные дела в отношении остальных фигурантов были направлены в суд ранее. Ряд из них уже осуждены. Всего к уголовной ответственности по этому делу было привлечено 15 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) за организацию подпольного казино пойдет под суд 18-летний местный житель. Обвиняемый с подельницей заработали на нелегальном казино более 160 тысяч рублей.

Видео: СК России по ХМАО-Югре

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В Югре главарь сети подпольных игровых клубов в ХМАО и ЯНАО после возбуждения уголовного дела скрылся от силовиков, но был задержан в Египте и экстрадирован. Дело обвиняемого передано в суд, сообщает следственный комитет. «Обвиняемый являлся руководителем преступной группы. После возбуждения уголовного дела он скрылся от органов следствия. Фигурант был задержан компетентными органами в Египте и в декабре 2024 года экстрадирован, уголовное дело передано в суд», — сообщает ведомство. Сеть нелегальных игорных заведений во главе с 30-летним боссом работала с декабря 2020 по октябрь 2021 года. Промышляла преступная группировка в Ноябрьске, Муравленко, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске, заработав на азартных играх почти 300 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении остальных фигурантов были направлены в суд ранее. Ряд из них уже осуждены. Всего к уголовной ответственности по этому делу было привлечено 15 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) за организацию подпольного казино пойдет под суд 18-летний местный житель. Обвиняемый с подельницей заработали на нелегальном казино более 160 тысяч рублей. Видео: СК России по ХМАО-Югре
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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