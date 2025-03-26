Летчик, посадивший самолет в поле, тоскует по небу после ухода из «Уральских авиалиний»

Пилот Семенов будет искать работу после увольнения из «Уральских авиалиний»

27 марта 2025 в 08:03 Размер текста - 17 +

Пилот пока еще не знает, чем займется на земле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Второй пилот Эдуард Семенов, ушедший на днях из «Уральских авиалиний», пока находится в раздумьях по поводу поисков новой работы. В этом он сам признался URA.RU. Летчик был отстранен от полетов после посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году. На днях авиакомпания сообщила, что он не прошел врачебно-летную экспертную комиссию и уволен. «Пока не знаю [каким вижу свое будущее], ничего не могу сказать, посижу, подумаю, разберусь сам в себе. Вы никогда не летали, поэтому вам меня не понять», — сказал Семенов. Он очень немногословен, но в интонациях без труда читается, что летчик тоскует без неба. На вопрос корреспондента — «Скучно вам без неба? Хотели бы летать?» — он сдержанно отвечает: «Ну да, скажем так». Очевидно, что он пока с трудом представляет себя на земле. Семенов закончил Актюбинское Высшее летное училище гражданской авиации (АВЛУГА, Казахстан) в 1993 году и практически сразу начал летать. В компании «Уральские авиалинии» он проработал 10 лет. От полетов второй пилот был отстранен в 2023-м, после посадки лайнера в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, но во время полета вышла из строя гидросистема, дотянуть до аэропорта не хватало топлива. Летчики виртуозно приземлились в пшеничном поле, никто из 167 человек — экипаж и пассажиры — не пострадал. После инцидента старший пилот Сергей Белов сразу уволился. По информации URA.RU, его жизнь сейчас не связана с авиацией. А Семенов до последнего числился в компании, хотя и не летал. Чтобы вернуться в строй, ему пришлось пройти специальную программу восстановления после инцидента, фактически переучиться, перелопатить море информации. И летчик все сделал, но не прошел комиссию по медицинским показателям. «Конечно, работу надо будет искать. Я всегда все деньги вкладывал в детей. У меня три сына: 16, 14 и девять лет. Старший — чемпион России по скалолазанию, средний всерьез занимается программированием, а младший — чемпион области по танцам. Сделал большой рывок, за два года получил первый юношеский разряд, от медалей и кубков скоро стол сломается! Семью надо обеспечивать», — добавил Семенов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй пилот Эдуард Семенов, ушедший на днях из «Уральских авиалиний», пока находится в раздумьях по поводу поисков новой работы. В этом он сам признался URA.RU. Летчик был отстранен от полетов после посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году. На днях авиакомпания сообщила, что он не прошел врачебно-летную экспертную комиссию и уволен. «Пока не знаю [каким вижу свое будущее], ничего не могу сказать, посижу, подумаю, разберусь сам в себе. Вы никогда не летали, поэтому вам меня не понять», — сказал Семенов. Он очень немногословен, но в интонациях без труда читается, что летчик тоскует без неба. На вопрос корреспондента — «Скучно вам без неба? Хотели бы летать?» — он сдержанно отвечает: «Ну да, скажем так». Очевидно, что он пока с трудом представляет себя на земле. Семенов закончил Актюбинское Высшее летное училище гражданской авиации (АВЛУГА, Казахстан) в 1993 году и практически сразу начал летать. В компании «Уральские авиалинии» он проработал 10 лет. От полетов второй пилот был отстранен в 2023-м, после посадки лайнера в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, но во время полета вышла из строя гидросистема, дотянуть до аэропорта не хватало топлива. Летчики виртуозно приземлились в пшеничном поле, никто из 167 человек — экипаж и пассажиры — не пострадал. После инцидента старший пилот Сергей Белов сразу уволился. По информации URA.RU, его жизнь сейчас не связана с авиацией. А Семенов до последнего числился в компании, хотя и не летал. Чтобы вернуться в строй, ему пришлось пройти специальную программу восстановления после инцидента, фактически переучиться, перелопатить море информации. И летчик все сделал, но не прошел комиссию по медицинским показателям. «Конечно, работу надо будет искать. Я всегда все деньги вкладывал в детей. У меня три сына: 16, 14 и девять лет. Старший — чемпион России по скалолазанию, средний всерьез занимается программированием, а младший — чемпион области по танцам. Сделал большой рывок, за два года получил первый юношеский разряд, от медалей и кубков скоро стол сломается! Семью надо обеспечивать», — добавил Семенов.