Из «Уральских авиалиний» уволен второй пилот, посадивший самолет в поле

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Пилот не прошел врачебно-летную экспертную комиссию
Пилот не прошел врачебно-летную экспертную комиссию Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Из авиакомпании «Уральские авиалинии» уволен второй пилот Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года. Мужчина не прошел врачебно-летную экспертную комиссию, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота», — пояснили там. Семенову предложили остаться работать в наземной службе, но он отказался и был уволен 20 марта.

Семенова отстранили от полетов сразу после экстренной посадки. После этого он устроился работать таксистом, а также подрабатывал грузчиком, чтобы прокармливать детей и оплачивать два кредита. Его коллега старший пилот Сергей Белов написал заявление по собственному желанию, а позже, по информации «Московского комсомольца, он устроился во вьетнамскую авиакомпанию.

Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас севший самолет в поле разбирают на запчасти. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.

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Из авиакомпании «Уральские авиалинии» уволен второй пилот Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года. Мужчина не прошел врачебно-летную экспертную комиссию, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота», — пояснили там. Семенову предложили остаться работать в наземной службе, но он отказался и был уволен 20 марта. Семенова отстранили от полетов сразу после экстренной посадки. После этого он устроился работать таксистом, а также подрабатывал грузчиком, чтобы прокармливать детей и оплачивать два кредита. Его коллега старший пилот Сергей Белов написал заявление по собственному желанию, а позже, по информации «Московского комсомольца, он устроился во вьетнамскую авиакомпанию. Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас севший самолет в поле разбирают на запчасти. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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