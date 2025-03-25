В двух реках Курганской области вода вышла из берегов

Река Уй в Целинном округе
новость из сюжетаПоловодье-2025 в Курганской области
В Курганской области на реках Исеть и Уй воды вышла из берегов на пойму. В ближайшие сутки ситуация сохранится. Об этом сообщается в Росгидромете.
«Курганская область. Водные объекты: Уй, Исеть. Превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться», — сообщает сайт федерального ведомства. Прогноз сделан на трое суток, начиная с 25 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что река Уй перекрыла проезд по дороге к селу Усть-Уйское. При этом угрозы подтопления жилых домов, власти и ведомства контролируют ситуацию с жизнеобеспечением населения.
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