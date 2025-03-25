25 марта 2025

В двух реках Курганской области вода вышла из берегов

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Река Уй в Целинном округе
Река Уй в Целинном округе Фото:
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Половодье-2025 в Курганской области

В Курганской области на реках Исеть и Уй воды вышла из берегов на пойму. В ближайшие сутки ситуация сохранится. Об этом сообщается в Росгидромете.

«Курганская область. Водные объекты: Уй, Исеть. Превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться», — сообщает сайт федерального ведомства. Прогноз сделан на трое суток, начиная с 25 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что река Уй перекрыла проезд по дороге к селу Усть-Уйское. При этом угрозы подтопления жилых домов, власти и ведомства контролируют ситуацию с жизнеобеспечением населения.

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В Курганской области на реках Исеть и Уй воды вышла из берегов на пойму. В ближайшие сутки ситуация сохранится. Об этом сообщается в Росгидромете. «Курганская область. Водные объекты: Уй, Исеть. Превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться», — сообщает сайт федерального ведомства. Прогноз сделан на трое суток, начиная с 25 марта. Ранее URA.RU сообщало, что река Уй перекрыла проезд по дороге к селу Усть-Уйское. При этом угрозы подтопления жилых домов, власти и ведомства контролируют ситуацию с жизнеобеспечением населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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