Российские моряки пострадали в пожаре на грузовом судне в Южной Корее

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В Южной Корее из-за пожара на судне пострадали шесть моряков
В Южной Корее из-за пожара на судне пострадали шесть моряков Фото:

На грузовом судне в Южной Корее произошел пожар, в результате которого пострадали шесть российских моряков. Инцидент произошел на рефрижераторном судне, используемом для транспортировки скоропортящихся товаров, сообщил telegram-канал Shot. 

«Шесть российских моряков пострадали в результате пожара на грузовом судне в Южной Корее. Предварительная причина возгорания — отказ двигателя», — передает telegram-канал. 

Судно, экипаж которого состоял из 23 россиян, находилось на расстоянии восьми километров к югу от порта Камчхон в Пусане. К месту происшествия тут же направился патрульный катер морской полиции Пусана, который находился поблизости. Также для оказания помощи были вызваны спасательные службы, включая Центральную морскую спасательную группу и береговую охрану. Всех членов экипажа удалось эвакуировать, а пожар был полностью ликвидирован. 

Из пострадавших моряков двое получили серьезные травмы и ожоги, их направили в местную больницу для лечения. В настоящее время проводится расследование для уточнения точной причины возгорания. После тушения пожара судно было перемещено в порт Пусана с использованием буксиров. Ожидается, что после завершения всех необходимых ремонтных работ судно снова будет готово к использованию.

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На грузовом судне в Южной Корее произошел пожар, в результате которого пострадали шесть российских моряков. Инцидент произошел на рефрижераторном судне, используемом для транспортировки скоропортящихся товаров, сообщил telegram-канал Shot.  «Шесть российских моряков пострадали в результате пожара на грузовом судне в Южной Корее. Предварительная причина возгорания — отказ двигателя», — передает telegram-канал.  Судно, экипаж которого состоял из 23 россиян, находилось на расстоянии восьми километров к югу от порта Камчхон в Пусане. К месту происшествия тут же направился патрульный катер морской полиции Пусана, который находился поблизости. Также для оказания помощи были вызваны спасательные службы, включая Центральную морскую спасательную группу и береговую охрану. Всех членов экипажа удалось эвакуировать, а пожар был полностью ликвидирован.  Из пострадавших моряков двое получили серьезные травмы и ожоги, их направили в местную больницу для лечения. В настоящее время проводится расследование для уточнения точной причины возгорания. После тушения пожара судно было перемещено в порт Пусана с использованием буксиров. Ожидается, что после завершения всех необходимых ремонтных работ судно снова будет готово к использованию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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