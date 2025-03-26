На грузовом судне в Южной Корее произошел пожар, в результате которого пострадали шесть российских моряков. Инцидент произошел на рефрижераторном судне, используемом для транспортировки скоропортящихся товаров, сообщил telegram-канал Shot.
«Шесть российских моряков пострадали в результате пожара на грузовом судне в Южной Корее. Предварительная причина возгорания — отказ двигателя», — передает telegram-канал.
Судно, экипаж которого состоял из 23 россиян, находилось на расстоянии восьми километров к югу от порта Камчхон в Пусане. К месту происшествия тут же направился патрульный катер морской полиции Пусана, который находился поблизости. Также для оказания помощи были вызваны спасательные службы, включая Центральную морскую спасательную группу и береговую охрану. Всех членов экипажа удалось эвакуировать, а пожар был полностью ликвидирован.
Из пострадавших моряков двое получили серьезные травмы и ожоги, их направили в местную больницу для лечения. В настоящее время проводится расследование для уточнения точной причины возгорания. После тушения пожара судно было перемещено в порт Пусана с использованием буксиров. Ожидается, что после завершения всех необходимых ремонтных работ судно снова будет готово к использованию.
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