Бывшая компания замгубернатора Ситникова построит дорогу к стройке тюменцев в Кургане

В Кургане к 2027 году планируется построить новый участок дороги в Заозерном, который ведет к крупному ЖК, возводимому тюменской компанией. Подрядчиком проекта строительства проспекта Первомайский выступит АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. Ранее АО возглавлял Иван Ситников, назначенный сейчас и.о. зама губернатора Курганской области.
«Результат определения поставщика —АО „Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог“. Предмет контракта: выполнение работ по строительству пр. Первомайский от ул. Фарафонова до ул. Миронова», — указано на сайте. На конкурс заявилась одна компания. Цена контракта составила чуть более 738 миллионов рублей.
Согласно проекту, на этом участке создадут дорогу с тротуарами, установят освещение, светофоры, остановки и велосипедные дорожки. Также обустроят систему ливневой канализации.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане началось строительство участка Первомайского проспекта от улицы Витебского до улицы Фарафонова. Подрядчиком выступало также АО «Варгашинское ДРСП».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».