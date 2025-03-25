25 марта 2025

СКР возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
Следователи выясняют обстоятельства, при которых пострадал 11-летний спортсмен Фото:

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после ЧП с 11-летним футболистом, на которого во время игры в спортивном комплексе упали ворота. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы ведомства.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург свердловского СУ СКР по сообщению о травмировании 11-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота во время игры в физкультурно-оздоровительном комплексе, возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, виновным за совершение этого преступление грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас в физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел», где произошло несчастье, работают следователи. Они изымают документы, допрашивают очевидцев и ведут прочие мероприятия, чтобы установить все обстоятельства ЧП.

Ворота упали на мальчика днем 25 марта во время игры. Ребенок был вратарем и повис на перекладине ворот двумя руками. Ворота рухнули футболисту прямо на голову. Он получил очень серьезные травмы и сейчас в реанимации.

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Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после ЧП с 11-летним футболистом, на которого во время игры в спортивном комплексе упали ворота. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы ведомства. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург свердловского СУ СКР по сообщению о травмировании 11-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота во время игры в физкультурно-оздоровительном комплексе, возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, виновным за совершение этого преступление грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас в физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел», где произошло несчастье, работают следователи. Они изымают документы, допрашивают очевидцев и ведут прочие мероприятия, чтобы установить все обстоятельства ЧП. Ворота упали на мальчика днем 25 марта во время игры. Ребенок был вратарем и повис на перекладине ворот двумя руками. Ворота рухнули футболисту прямо на голову. Он получил очень серьезные травмы и сейчас в реанимации.
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