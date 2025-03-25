СКР возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка в Екатеринбурге

26 марта 2025 в 11:28 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют обстоятельства, при которых пострадал 11-летний спортсмен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после ЧП с 11-летним футболистом, на которого во время игры в спортивном комплексе упали ворота. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы ведомства. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург свердловского СУ СКР по сообщению о травмировании 11-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота во время игры в физкультурно-оздоровительном комплексе, возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, виновным за совершение этого преступление грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас в физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел», где произошло несчастье, работают следователи. Они изымают документы, допрашивают очевидцев и ведут прочие мероприятия, чтобы установить все обстоятельства ЧП. Ворота упали на мальчика днем 25 марта во время игры. Ребенок был вратарем и повис на перекладине ворот двумя руками. Ворота рухнули футболисту прямо на голову. Он получил очень серьезные травмы и сейчас в реанимации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после ЧП с 11-летним футболистом, на которого во время игры в спортивном комплексе упали ворота. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы ведомства. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург свердловского СУ СКР по сообщению о травмировании 11-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота во время игры в физкультурно-оздоровительном комплексе, возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, виновным за совершение этого преступление грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас в физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел», где произошло несчастье, работают следователи. Они изымают документы, допрашивают очевидцев и ведут прочие мероприятия, чтобы установить все обстоятельства ЧП. Ворота упали на мальчика днем 25 марта во время игры. Ребенок был вратарем и повис на перекладине ворот двумя руками. Ворота рухнули футболисту прямо на голову. Он получил очень серьезные травмы и сейчас в реанимации.