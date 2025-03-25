Челябинские VIP собрались на ужин в халяльном ресторане. Фото

26 марта 2025 в 11:35 Размер текста - 17 +

Собравшихся приветствовал глава духовного управления мусульман Челябинской области Ринат-хаджи хазрат Раев Фото: Алексей Журавлев Высокопоставленные представители челябинского истеблишмента собрались на ифтар (прием пищи сразу после захода солнца в Рамадан) в безалкогольном ресторане «Султан». Об этом сообщили URA.RU в Башкирском Курултае Челябинской области. «Мы впервые проводим общий ифтар на территории Челябинской области. Обычно мусульмане собираются в мечетях или приглашают близких к себе домой. Сегодня мы тоже решили пригласить друзей — руководителей органов государственной власти, муниципальных образований, представителей Ассамблеи народов Челябинской области и гостей из-за рубежа», — рассказал URA.RU руководитель организации Амур Хабибуллин. Среди участников мероприятия были заместитель губернатора Роман Воллерт, вице-спикер заксобрания Павел Киселев, замминистра международного и межрегионального сотрудничества региона Дмитрий Глухарев, представитель главы Чеченской республики Арби Яъяев и глава регионального отделения «Ассамблеи народов России» Ханахмед Гюлов. Также присутствовали мэр Озерска Сергей Гергенрейдер и глава Кунашакского района Рамиль Вакилов. Перед собравшимися с приветственным словом выступил председатель духовного управления мусульман Челябинской области, Ринат-хаджи хазрат Раев. После этого он совершил молитву. «Впервые представители разных культурных центров собрались вместе. Насколько это важно для нашего многонационального региона? Для правительства Челябинской области это один из приоритетов — обеспечить равные возможности, максимальное взаимодействие между представителями различных национальностей. Вот этот момент единения, момент братства — это принципиальная стратегическая позиция правительства. Но и если говорить не как чиновник, а просто как обычный человек, мне очень приятно здесь находиться, тем более, что рядом мои коллеги, но мы не на очередном совещании, а просто за дружеским столом можем по-простому какие-то вещи проговорить, так сказать, без галстуков — в духе дружбы и абсолютного взаимопонимания», — заметил куратор внутренней политики области Роман Воллерт. Ифтар — традиция, которая заключается в том, что в священный месяц Рамадан близкие люди собираются за столом, чтобы вместе порадоваться тому, что прошел еще один день поста. Ифтар начинается сразу после захода солнца. Его нежелательно откладывать на более позднее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокопоставленные представители челябинского истеблишмента собрались на ифтар (прием пищи сразу после захода солнца в Рамадан) в безалкогольном ресторане «Султан». Об этом сообщили URA.RU в Башкирском Курултае Челябинской области. «Мы впервые проводим общий ифтар на территории Челябинской области. Обычно мусульмане собираются в мечетях или приглашают близких к себе домой. Сегодня мы тоже решили пригласить друзей — руководителей органов государственной власти, муниципальных образований, представителей Ассамблеи народов Челябинской области и гостей из-за рубежа», — рассказал URA.RU руководитель организации Амур Хабибуллин. Среди участников мероприятия были заместитель губернатора Роман Воллерт, вице-спикер заксобрания Павел Киселев, замминистра международного и межрегионального сотрудничества региона Дмитрий Глухарев, представитель главы Чеченской республики Арби Яъяев и глава регионального отделения «Ассамблеи народов России» Ханахмед Гюлов. Также присутствовали мэр Озерска Сергей Гергенрейдер и глава Кунашакского района Рамиль Вакилов. Перед собравшимися с приветственным словом выступил председатель духовного управления мусульман Челябинской области, Ринат-хаджи хазрат Раев. После этого он совершил молитву. «Впервые представители разных культурных центров собрались вместе. Насколько это важно для нашего многонационального региона? Для правительства Челябинской области это один из приоритетов — обеспечить равные возможности, максимальное взаимодействие между представителями различных национальностей. Вот этот момент единения, момент братства — это принципиальная стратегическая позиция правительства. Но и если говорить не как чиновник, а просто как обычный человек, мне очень приятно здесь находиться, тем более, что рядом мои коллеги, но мы не на очередном совещании, а просто за дружеским столом можем по-простому какие-то вещи проговорить, так сказать, без галстуков — в духе дружбы и абсолютного взаимопонимания», — заметил куратор внутренней политики области Роман Воллерт. Ифтар — традиция, которая заключается в том, что в священный месяц Рамадан близкие люди собираются за столом, чтобы вместе порадоваться тому, что прошел еще один день поста. Ифтар начинается сразу после захода солнца. Его нежелательно откладывать на более позднее время.