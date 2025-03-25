Алиментщик из Пермского края спрятался от приставов в шкафу

В Красновишерске Пермского края судебные приставы нашли должника в шкафу. Злостный алиментщик находился в розыске. Сотрудникам ГУ ФССП поступил сигнал о том, что он ночует у друга в общежитии.
«Дверь приставам открыл мужчина и рассказал, что друга он не видел давно. Однако его суетливость и попытки под любыми предлогами избавиться от пришедших заставили правоохранителей повнимательнее присмотреться к обстановке комнаты. Больше всего их заинтересовал большой шкаф. Дверь в него была плотно прикрыта. Именно там, среди одежды и прятался должник», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Ранее мужчина не предпринимал попыток снизить сумму задолженности, которая превысила 2,2 млн рублей. Он не навещал своих троих детей, официально нигде не работал. И предполагал, что ему грозит уголовная ответственность, но встреч с приставами всячески избегал.
Теперь ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». У должника еще есть время, чтобы погасить задолженность и избежать уголовного преследования.
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