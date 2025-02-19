19 февраля 2025

Пермский завод начнет выпускать продукцию для «Вкусно — и точка»

Краснокамский бумкомбинат «Кама» начал сотрудничество с сетью «Вкусно — и точка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Картоны будут использоваться для изготовления упаковки для еды по всей стране
Картоны будут использоваться для изготовления упаковки для еды по всей стране Фото:

Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края будет сотрудничать с сетью общественного питания «Вкусно — и точка». Пермский картон будет использоваться для изготовления упаковки.

«Картоны будут использоваться для изготовления упаковки для гамбургеров и картошки фри, коробок комбо кидз и так далее. Главная задача упаковки — сохранять высокое качество, температуру и вкус продукта, быть прочной и удобной, и картоны успешно с ней справляются», — сообщается на сайте предприятия.

«Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. С 2024 года комбинат входит в состав группы компаний «Свеза». «Вкусно — и точка» — сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что инвестиционный проект картонно-бумажного комбината «Кама» из Краснокамска получил поддержку Правительства РФ. За счет этого комбинат модернизирует мощности. 

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Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края будет сотрудничать с сетью общественного питания «Вкусно — и точка». Пермский картон будет использоваться для изготовления упаковки. «Картоны будут использоваться для изготовления упаковки для гамбургеров и картошки фри, коробок комбо кидз и так далее. Главная задача упаковки — сохранять высокое качество, температуру и вкус продукта, быть прочной и удобной, и картоны успешно с ней справляются», — сообщается на сайте предприятия. «Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. С 2024 года комбинат входит в состав группы компаний «Свеза». «Вкусно — и точка» — сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Ранее URA.RU сообщало, что инвестиционный проект картонно-бумажного комбината «Кама» из Краснокамска получил поддержку Правительства РФ. За счет этого комбинат модернизирует мощности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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