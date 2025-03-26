Устроившего стрельбу в подмосковном ЖК удалось задержать

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Правоохранители задержали стрелявшего в ЖК
Правоохранители задержали стрелявшего в ЖК Фото:

Напавшего с огнестрельным оружием в подмосковном жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк» задержали правоохранители. Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«Устроившего стрельбу в подмосковном ЖК „Ольгино парк“ задержали. Прямо сейчас его допрашивают», — передает telegram-канал. Также появилось видео с моментом стрельбы.

Неизвестный поджидал жертву у подъезда дома. По предварительным данным, он оказался военным. Пока что показания в ходе допроса мужчина не дает, пишет telegram-канал Baza. 

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Напавшего с огнестрельным оружием в подмосковном жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк» задержали правоохранители. Об этом сообщил telegram-канал Mash.  «Устроившего стрельбу в подмосковном ЖК „Ольгино парк“ задержали. Прямо сейчас его допрашивают», — передает telegram-канал. Также появилось видео с моментом стрельбы. Неизвестный поджидал жертву у подъезда дома. По предварительным данным, он оказался военным. Пока что показания в ходе допроса мужчина не дает, пишет telegram-канал Baza. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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