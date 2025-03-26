Напавшего с огнестрельным оружием в подмосковном жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк» задержали правоохранители. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Устроившего стрельбу в подмосковном ЖК „Ольгино парк“ задержали. Прямо сейчас его допрашивают», — передает telegram-канал. Также появилось видео с моментом стрельбы.
Неизвестный поджидал жертву у подъезда дома. По предварительным данным, он оказался военным. Пока что показания в ходе допроса мужчина не дает, пишет telegram-канал Baza.
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