Появилось видео стрельбы в ЖК «Ольгино парк»

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Неизвестного, начавшего стрельбу в ЖК, задержали
Неизвестного, начавшего стрельбу в ЖК, задержали Фото:

В Подмосковье в Железнодорожном произошла стрельба в жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк». Неизвестный поджидал жертву у подъезда. Об этом сообщил telegram-канал Mash, предоставив соответствующее видео. 

«Неизвестный поджидал с утра мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, со слов очевидцев, неадекват начал пальбу», — передает telegram-канал. 

После стрельбы из автомобиля, находящегося рядом, вышел охранник жертвы и открыл ответный огонь. На данный момент нападавшего удалось задержать. 

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В Подмосковье в Железнодорожном произошла стрельба в жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк». Неизвестный поджидал жертву у подъезда. Об этом сообщил telegram-канал Mash, предоставив соответствующее видео.  «Неизвестный поджидал с утра мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, со слов очевидцев, неадекват начал пальбу», — передает telegram-канал.  После стрельбы из автомобиля, находящегося рядом, вышел охранник жертвы и открыл ответный огонь. На данный момент нападавшего удалось задержать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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