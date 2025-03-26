Появилось видео стрельбы в ЖК «Ольгино парк»

В Подмосковье в Железнодорожном произошла стрельба в жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк». Неизвестный поджидал жертву у подъезда. Об этом сообщил telegram-канал Mash, предоставив соответствующее видео.
«Неизвестный поджидал с утра мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, со слов очевидцев, неадекват начал пальбу», — передает telegram-канал.
После стрельбы из автомобиля, находящегося рядом, вышел охранник жертвы и открыл ответный огонь. На данный момент нападавшего удалось задержать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.