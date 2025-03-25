25 марта 2025

Аэропорт Салехарда нарушал закон по обработке данных

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя выявила нарушения в аэропорту Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура нашла нарушения в аэропорту Салехарда
Прокуратура нашла нарушения в аэропорту Салехарда Фото:

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) выявила нарушения в аэропорту Салехарда. Об этом сообщила в социальных сетях транспортной прокуратуры по УрФО.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО „Аэропорт Салехард“ законодательства при обработке персональных данных граждан. Установлено, что в нарушение закона указанное общество в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, не включено», — сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По данным проверки, на сайте аэропорта была размещена метрическая программа, но предупреждения и согласия на ее использование на сайте не было. Согласия на обработку данных также не разместили под формой обратной связи. Транспортный прокурор внес представление, в рамках которого аэропорт должен устранить нарушения за отведенный срок.

URA.RU писало, что житель ЯНАО попросил сделать аэропорт Салехарда круглосуточным — он едва не замерз, приехав к зданию раньше открытия. В окружном департаменте транспорта ямальцу ответили, что введение круглосуточного режима не имеет смысла.

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Транспортная прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) выявила нарушения в аэропорту Салехарда. Об этом сообщила в социальных сетях транспортной прокуратуры по УрФО. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО „Аэропорт Салехард“ законодательства при обработке персональных данных граждан. Установлено, что в нарушение закона указанное общество в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, не включено», — сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По данным проверки, на сайте аэропорта была размещена метрическая программа, но предупреждения и согласия на ее использование на сайте не было. Согласия на обработку данных также не разместили под формой обратной связи. Транспортный прокурор внес представление, в рамках которого аэропорт должен устранить нарушения за отведенный срок. URA.RU писало, что житель ЯНАО попросил сделать аэропорт Салехарда круглосуточным — он едва не замерз, приехав к зданию раньше открытия. В окружном департаменте транспорта ямальцу ответили, что введение круглосуточного режима не имеет смысла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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