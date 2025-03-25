Аэропорт Салехарда нарушал закон по обработке данных

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) выявила нарушения в аэропорту Салехарда. Об этом сообщила в социальных сетях транспортной прокуратуры по УрФО.
«Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО „Аэропорт Салехард“ законодательства при обработке персональных данных граждан. Установлено, что в нарушение закона указанное общество в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, не включено», — сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
По данным проверки, на сайте аэропорта была размещена метрическая программа, но предупреждения и согласия на ее использование на сайте не было. Согласия на обработку данных также не разместили под формой обратной связи. Транспортный прокурор внес представление, в рамках которого аэропорт должен устранить нарушения за отведенный срок.
URA.RU писало, что житель ЯНАО попросил сделать аэропорт Салехарда круглосуточным — он едва не замерз, приехав к зданию раньше открытия. В окружном департаменте транспорта ямальцу ответили, что введение круглосуточного режима не имеет смысла.
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