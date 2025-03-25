Губернатор Куйвашев впервые за годы не приехал к свердловским мэрам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за очень долгое время пропустил традиционное двухдневное совещание с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Его присутствие ожидалось утром 26 марта, но глава региона так и не приехал, рассказали URA.RU два участника.
«Объяснение такое: у шефа рабочие встречи», — поделился один из источников агентства. Накануне — по итогам первого дня совещания — URA.RU рассказывало, что мэрам раздали установки по выборам в заксобрание и Госдуму 2026 года, а также подготовке к паводкам и лесным пожарам. Отдельно главам городов рекомендовали не отвлекаться на публикации анонимных telegram-каналов о якобы возможном уходе Куйвашева на повышение.
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