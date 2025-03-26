ВСУ в несколько раз нарастили удары в районе Белогоровки

За сутки ВСУ применили до 200 дронов при атаках на Белогоровку в ЛНР. Это произошло на фоне продвижения российских войск на запад от населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На данный момент за сутки наши силы ПВО фиксируют применение украинскими боевиками более 200 различных дронов», — заявил Марочко. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что за последнее время использование дронов со стороны украинской армии выросло в два раза. Однако ВС РФ продолжают освобождать территории в регионе, несмотря на усиление боевого присутствия противника.
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