Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала в зоне СВО

Прокофьева погибла в Белгородской области
В Белогородкой области, куда пытались проникнуть ВСУ, погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева. Такие заявления сделали военкоры Александр Сладков и Владимир Романов.
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«Выполняя редакционное задание погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева», — написал Романов в своем telegram-канале, добавив, что она погибла в Белгородской области. Также и Сладков отметил, что на данный момент ожидается официальное сообщение о гибели девушки.
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