Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала в зоне СВО

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Прокофьева погибла в Белгородской области
Прокофьева погибла в Белгородской области Фото:

В Белогородкой области, куда пытались проникнуть ВСУ, погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева. Такие заявления сделали военкоры Александр Сладков и Владимир Романов. 

«Выполняя редакционное задание погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева», — написал Романов в своем telegram-канале, добавив, что она погибла в Белгородской области. Также и Сладков отметил, что  на данный момент ожидается официальное сообщение о гибели девушки. 

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В Белогородкой области, куда пытались проникнуть ВСУ, погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева. Такие заявления сделали военкоры Александр Сладков и Владимир Романов.  «Выполняя редакционное задание погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева», — написал Романов в своем telegram-канале, добавив, что она погибла в Белгородской области. Также и Сладков отметил, что  на данный момент ожидается официальное сообщение о гибели девушки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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