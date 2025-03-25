Как изменится район за тюменским автовокзалом после перестройки

В границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова построят новый жилой район со школой и детскими садами. Соответствующий документ постановления опубликован на сайте администрации города.
«На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: многоэтажной жилой застройки, административно-делового назначения, торгового назначения и общественного питания. Также будут организованы учебно-образовательные и научно-исследовательские учреждения», — написано в постановлении.
Общая площадь жилой застройки составит 508,95 тысяч квадратных метров. Первую очередь проекта планируют завершить в период с 2023 по 2025 год. Будет обустроена жилая застройка с коммерческими помещениями. Полностью построить новый ЖК планируют до 2033 года.
Вместе с тем здесь организуют детские сады на 300 мест, две школы на 1 200 учащихся, библиотеку, больницу и административное здание. Помимо этого построят аптеки, объекты торговли, объекты общественного питания.
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