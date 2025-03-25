25 марта 2025

Как изменится район за тюменским автовокзалом после перестройки

За автовокзалом в Тюмени построят новый жилой район со школами и больницей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый район появится за тюменским автовокзалом
Новый район появится за тюменским автовокзалом Фото:

В границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова построят новый жилой район со школой и детскими садами. Соответствующий документ постановления опубликован на сайте администрации города.

«На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: многоэтажной жилой застройки, административно-делового назначения, торгового назначения и общественного питания. Также будут организованы учебно-образовательные и научно-исследовательские учреждения», — написано в постановлении.

Общая площадь жилой застройки составит 508,95 тысяч квадратных метров. Первую очередь проекта планируют завершить в период с 2023 по 2025 год. Будет обустроена жилая застройка с коммерческими помещениями. Полностью построить новый ЖК планируют до 2033 года.

Вместе с тем здесь организуют детские сады на 300 мест, две школы на 1 200 учащихся, библиотеку, больницу и административное здание. Помимо этого построят аптеки, объекты торговли, объекты общественного питания.

Ранее в Тюмени начали изымать гаражи для реализации проекта КРТ. Всего под программу развитий территорий попали 23 объекта. 

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В границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова построят новый жилой район со школой и детскими садами. Соответствующий документ постановления опубликован на сайте администрации города. «На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: многоэтажной жилой застройки, административно-делового назначения, торгового назначения и общественного питания. Также будут организованы учебно-образовательные и научно-исследовательские учреждения», — написано в постановлении. Общая площадь жилой застройки составит 508,95 тысяч квадратных метров. Первую очередь проекта планируют завершить в период с 2023 по 2025 год. Будет обустроена жилая застройка с коммерческими помещениями. Полностью построить новый ЖК планируют до 2033 года. Вместе с тем здесь организуют детские сады на 300 мест, две школы на 1 200 учащихся, библиотеку, больницу и административное здание. Помимо этого построят аптеки, объекты торговли, объекты общественного питания. Ранее в Тюмени начали изымать гаражи для реализации проекта КРТ. Всего под программу развитий территорий попали 23 объекта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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