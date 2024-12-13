В России подорожает весь алкоголь

В России вырастут цены на весь алкоголь и причина не только в повышении акцизов. О том, сколько будут стоить вино и водка с 1 января 2025 года, где ограничат продажу спиртного до двух часов в день и как не нарваться на паленый алкоголь URA.RU рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, подорожание алкоголя рамочно расписано правительством на три года вперед.
— Россиян предупредили о повышении цен на спиртные напитки с 1 января 2025 года. Приближается Новый год. Имеет ли смысл закупать алкоголь в декабре и на каких напитках отразится подорожание?
— Подорожает вообще весь алкоголь — и вино, и пиво, и различные крепкие напитки. Произойдет это уже 1 января 2025 года. В соответствии с законом и приказами Минфина магазины обязаны переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок и установленных минимальных цен. Если они этого не сделают, то лишатся лицензии во внесудебном порядке. Поэтому да, имеет смысл сейчас покупать то, что планировали поставить на праздничный стол.
А вообще, темпы подорожания алкоголя рамочно прописаны законодательством как минимум на три года вперед. Правительство регулярно утверждает сроки и размеры увеличения ставок налогов на предстоящий период. Потом они, правда, корректируются по ситуации, но обычно не в сторону уменьшения. Допустим, шаг роста акцизов на 2024 год изначально был 5%, но на деле принято 15-процентное повышение.
— А по сегодняшней стоимости нам что-то будет доступно в 2025 году?
— Российские игристые вина эконом-сегмента некоторых производителей будут в продаже по сегодняшним ценам. Как было 239 рублей за 0,75 литра, так и останется с 1 января за бутылку игристого. Но по минимальным ценам им торгуют не все производители.
Для некоторых российских виноделов работает механизм получения налогового вычета, равного стоимости уплаченного акциза. Но воспользоваться им могут только компании, производящие вино по полному циклу из своего сырья и заключили с Минэкономразвития инвестиционное соглашение о развитии виноградарства и виноделия.
Большинство российских производителей вина цены поднимут. И не только из-за акцизов. За последние два года возросла стоимость сырья, комплектующих, рабочей силы и логистики.
Цены на импортные вина вырастут из-за повышенных ставок акцизов и пошлин. И более того, продолжат постепенный рост из-за волатильности валют и инфляции. Думаю, зимой импортные вина подорожают процентов на 20.
Сейчас на полках магазинов можно встретить импортное вино, завезенное до 1 мая 2024 года, когда произошло трехкратное повышение акцизов. Но надо сказать, в декабре магазины переходят в режим ажиотажа. За этот месяц делается треть годовых продаж игристого вина.
— В последние годы изменилась логистика поставок алкоголя. Какие-то страны совсем прекратили завоз, другие — сильно сократили. Вина из каких стран сегодня больше других представлены в магазинах?
— У нас большой выбор напитков из Грузии и Армении. Их продажи растут, замещая продукцию Италии и Испании. В относительно демократичных ценовых категориях также представлены вина Южной Африки, Чили и Аргентины. Прирост вин из Южной Африки составил около 30% по количеству позиций, из Чили — 15% по сравнению с 2023 годом. Есть вина из Новой Зеландии, Австрии и Германии, Сербии, Алжира и Бразилии.
Любая страна охотно сотрудничает с Россией и готова поставлять свою продукцию, если бы не политическая конъюнктура. Все рвутся на наш рынок, потому что видят на карте самую большую страну мира, в которой хороший спрос на алкоголь.
— Насколько критичным будет подорожание крепкого алкоголя?
— Не критичным, но заметным. Минимальную розничную цену на водку с 1 января поднимут на 50 рублей — с 299 до 349 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).
— Вы перечислили самые популярные крепкие напитки. Но на праздничный стол многие берут и более элитный, экзотический алкоголь. На сколько изменятся цены на виски, текилу, бурбон и вермут?
— Ранее эти напитки преимущественно завозились в готовом виде из-за рубежа, на волне санкций их ассортимент в российской рознице сузился. Но отечественные предприятия занимаются их выпуском. Резко стало расти производство виски на основе импортного сырья. За пять лет объем производства вырос в пять раз.
В основном сейчас используются висковые дистилляты из Шотландии и Ирландии. Над собственным сырьем тоже начали работать. Но это дело нескольких лет, поскольку виски — продукт, который требует выдержки.
У виски российского розлива сейчас очень хороший спрос, поскольку цены доступны. Если они вырастут после нового года, то не столь значительно, на 30-40 рублей, что для элитных напитков немного. Примерно такое же подорожание ждет и отечественные ром и джин, которые также начали в больших объемах делать на российских предприятиях.
Цены на текилу предсказать сложно, поскольку тут все будет зависеть от курсов валют. Текилу в России пока не делают. Но появились анонсы и заявления на эту тему. Так как основной поставщик текилы — Мексика может столкнуться с повышением пошлин в США, то ей будет выгоднее торговать этим продуктом с Россией. И на уровне посольств двух стран такие переговоры ведутся.
— Под какими брендами отечественные производители выпускают ром, виски и джин?
— Названий очень много. Преимущественно, они англоязычные, такой «закос» под импорт, но не повторяют зарегистрированные за рубежом марки. Хотя, есть и русскоязычные истории. Например, Калужский завод зарегистрировал ром «Пираты Карибского моря» на русском и английском языках и даже выиграл суд по правам на пользование этим товарным знаком.
— Растет ли в преддверии нового года количество контрафакта, как его отличить, на что обращать внимание?
— У нас в магазинах уже давно не продается контрафакт. Только легальная продукция, поскольку действует несколько степеней контроля. Это и система ЕГАИС, и маркировка, и штрих-коды — мы можем проверить подлинность и оригинальность каждой бутылки.
Наткнуться на контрафакт вы можете в интернете. Существует теневая индустрия бутлегеров. На сайтах частных объявлений продают самый разный дорогой алкоголь, чаще элитный и экзотический, по ценам, дешевле магазинных. Напитки разливают по оригинальным бутылкам, которые собраны в пунктах вторичной переработки и даже на свалках.
Онлайн-продавец скажет о том, что избавляется от запасов прошлых лет или партии алкоголя, завезенной в страну на личном авто. У людей появляется соблазн сэкономить, прикупив бутылочку-другую элитного алкоголя за полцены. Иногда — для новогодних подарков и презентов коллегам, родным, друзьям. Но такие подарки могут быть смертельно опасными. Именно поэтому накануне Нового года возрастает риск наткнуться на контрафакт.
Напитки производятся кустарным способом и фасуются в подпольных цехах. И могут быть не просто опасны для здоровья, а смертельно опасны. Бутлегеры добавляют в них спиртосодержащую жидкость, красители и ароматизаторы. И даже метанол, так как метиловый спирт по цвету, вкусу, запаху и первоначальному опьяняющему действию не отличим от пищевого этилового спирта. Но при этом смертелен даже в малых дозах.
В интернете продается не только «паленая» водка, но и коньяк, ром, виски, текила, джин и даже мартини. В магазинах такой товар невозможно продать. А в частном порядке — нелегально через адресную доставку — просто.
— Возможно ли распознать подделку?
— Эксперт подделку распознает. Обычный человек — не всегда. Или — получив отравление. Надежный способ избежать фальсификата — покупать алкогольные напитки в лицензированных магазинах и алкомаркетах, а не с рук или в интернете.
— Перед праздниками многие работающие люди не успевают запастись продуктами и напитками. Как будут работать магазины накануне Нового года и в каникулы?
— Каждый регион решает этот вопрос по-своему. В большинстве алкомаркеты работают с 8 до 23 часов. Но есть и большие ограничения для продаж. В Вологодской области приняли инициативу губернатора ограничить с 1 марта 2025 продажу алкоголя двумя часами в день, причем в обед. В Чечне уже давно действует подобная мера. Но там менталитет другой. В большинстве регионов любые ограничения наши люди привыкли обходить. Мы же понимаем, что любая условная Вологда находится в окружении других регионов, а не на Луне. Людям не сложно сесть в авто и съездить за покупками в другой город или поселок. Это вполне может привести к развитию нелегальных каналов доставки, через которые на стол может попадать опасный алкогольный суррогат.
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