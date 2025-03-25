Из-за военных в Екатеринбурге перекроют улицы

В Екатеринбурге стартует репетиция парада Победы

26 марта 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

В уральской столице перекроют улицы из-за парада Победы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU С апреля в Екатеринбурге начнется перекрытие улиц в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сообщили в неофициальном telegram-канале мэрии. Согласно информации из канала, в апреле улица Дорожная будет закрыта для проезда 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 числа с 7:40 до 9:30. В те же даты с 9:00 до 14:00 ограничения коснутся улиц 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Такие меры предпринимаются для проведения тренировок Екатеринбургского гарнизона в преддверии участия в параде ко Дню Победы. О перекрытии центральных городских улиц пока не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С апреля в Екатеринбурге начнется перекрытие улиц в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сообщили в неофициальном telegram-канале мэрии. Согласно информации из канала, в апреле улица Дорожная будет закрыта для проезда 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 числа с 7:40 до 9:30. В те же даты с 9:00 до 14:00 ограничения коснутся улиц 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Такие меры предпринимаются для проведения тренировок Екатеринбургского гарнизона в преддверии участия в параде ко Дню Победы. О перекрытии центральных городских улиц пока не сообщается.