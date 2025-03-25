Из-за военных в Екатеринбурге перекроют улицы

С апреля в Екатеринбурге начнется перекрытие улиц в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сообщили в неофициальном telegram-канале мэрии.
Согласно информации из канала, в апреле улица Дорожная будет закрыта для проезда 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 числа с 7:40 до 9:30. В те же даты с 9:00 до 14:00 ограничения коснутся улиц 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная.
Такие меры предпринимаются для проведения тренировок Екатеринбургского гарнизона в преддверии участия в параде ко Дню Победы. О перекрытии центральных городских улиц пока не сообщается.
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