25 марта 2025

Из-за военных в Екатеринбурге перекроют улицы

В Екатеринбурге стартует репетиция парада Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, парад победы, репетиция парада, город екатеринбург, 75лет победы
В уральской столице перекроют улицы из-за парада Победы (архивное фото) Фото:

С апреля в Екатеринбурге начнется перекрытие улиц в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сообщили в неофициальном telegram-канале мэрии.

Согласно информации из канала, в апреле улица Дорожная будет закрыта для проезда 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 числа с 7:40 до 9:30. В те же даты с 9:00 до 14:00 ограничения коснутся улиц 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная.

Такие меры предпринимаются для проведения тренировок Екатеринбургского гарнизона в преддверии участия в параде ко Дню Победы. О перекрытии центральных городских улиц пока не сообщается.

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С апреля в Екатеринбурге начнется перекрытие улиц в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сообщили в неофициальном telegram-канале мэрии. Согласно информации из канала, в апреле улица Дорожная будет закрыта для проезда 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 числа с 7:40 до 9:30. В те же даты с 9:00 до 14:00 ограничения коснутся улиц 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Такие меры предпринимаются для проведения тренировок Екатеринбургского гарнизона в преддверии участия в параде ко Дню Победы. О перекрытии центральных городских улиц пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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