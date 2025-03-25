Стало известно, кто занял пост главы Елово в Пермском крае

Главой Еловского округа Пермского края назначен Евгений Кустов. Решение принято единогласно.
«Он приступит к исполнению своих обязанностей с 27 марта. Ранее он занимал пост заместителя главы округа по развитию инфраструктуры», — сообщает telegram-канал «На местах».
Еще одним кандидатом на пост главы Еловского округа была Татьяна Софронова. Она является замом по социальной политике.
А январе 2025 года в отставку неожиданно ушел экс-глава территории Антон Чечкина. По данным источника URA.RU, местные элиты были уверены, что на его место назначат местного спикера Максима Пешина. Он давно мечтал об этом. Но вдруг неожиданно Пешин даже не стал заявляться на конкурс. Причина — неодобрение у краевых властей.
Как сообщает источник, Пешин незадолго до окончания срока подачи документов на конкурс ездил в администрацию губернатора. Вернулся ни с чем. Ему там категорически отказали. Более того, сказали, что и в выборах депутатов думы, которые пройдут осенью 2025 года, Пешину не надо участвовать.
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