Глава дипломатии ЕС Кая Каллас столкнулась с критикой от коллег из Евросоюза из-за своих воинственных заявлений в адрес России. Так, во время поездки в Киев Каллас опубликовала в соцсети X заявление, что «ЕС желает победы Украины в конфликте», что вызвало беспокойство у некоторых европейских чиновников из-за использования неодобренных Евросоюзом формулировок. Об этом сообщило издание Politico.
«Если послушать ее [Каллас], то кажется, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не соответствует [официальной политической] линии ЕС»,- говорится в материале со ссылкой на европейского чиновника. Особенно ее заявления не нашли поддержки в Испании и Италии, где РФ не рассматривается как основная угроза для Евросоюза.
К другим претензиям к Каллас относится ее поведение, которое. По словам одного из дипломатов, они больше напоминают то, будто Кая Каллас находится на посту премьер-министра. Критики указывают на недостаточную подготовку ее инициатив в области внешней политики и отсутствие предварительных консультаций для обеспечения поддержки. Например, после высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон больше озабочен внутренними проблемами ЕС, чем Россией, Каллас распространила среди стран-членов Евросоюза двухстраничное письмо с призывом компенсировать возможное прекращение военной помощи Киеву со стороны Штатов.
В документе, опубликованном Каллас, она также призывала государства-члены союза обеспечить поставку не менее 1,5 млн артиллерийских боеприпасов для Киева. Причем вклад каждой страны ЕС должен был коррелировать с объемом их национальной экономики. Согласно информации от СМИ, это предложение предполагало, что более крупные государства должны были внести более значительный вклад, что вызвало недовольство в некоторых странах Евросоюза и было расценено как давление. В результате Кае Каллас пришлось пойти на уступки и пересмотреть свои планы, согласившись на выделение пяти миллиардов евро на покупку снарядов как начальный этап увеличения поддержки Киеву.
Тем не менее, в ЕС существуют сторонники политической линии Каи Каллас, среди них датский премьер-министр Метте Фредериксен, как отмечает издание. В Европейской службе по внешним делам, возглавляемой Каллас, критика в адрес ее подхода не воспринимается всерьез. По словам одного из дипломатов Евросоюза, эстонский политик была выбрана на эту должность не для того, чтобы искать легкие пути или минимальные компромиссы, а для решительного продвижения работы.
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