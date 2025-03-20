Европейский союз решительно отвергает все предложенные президентом России Владимиром Путиным условия для разрешения кризиса на Украине, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. По информации Bloomberg, страны Европы не пойдут на уступки российского лидера при любых обстоятельствах.
Пресс-секретарь правительства Франции Софи Примас охарактеризовала российские требования как «нереалистичные». Она также сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон активно ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским для поиска решений текущей кризисной ситуации. Как Европа противостоит союзу Путина и Трампа — в материале URA.RU.
Желание ЕС продолжать конфликт
Словацкий депутат Европарламента Любош Блага выразил озабоченность относительно того, что европейские политики, включая членов Европарламента, не готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, в Евросоюзе наблюдается тенденция к милитаризации, что противоречит основным принципам блока, заключающимся в продвижении мира и экономического процветания.
"Они в ужасе от перспективы мира. Они в ужасе, потому что хотят воевать, воевать и воевать..." - сказал Блага в разговоре с РИА Новости.
Депутат также раскритиковал текущую политику ЕС в отношении России, утверждая, что блок изолирован в своем желании продолжать конфликт, в то время как РФ поддерживает хорошие отношения со многими другими странами.
Блага подчеркнул необходимость восстановления дружественных отношений с Россией для экономической стабильности Европы, указав на зависимость от российских энергоресурсов. Он выразил надежду на то, что после изменений в политической арене США возникнет возможность для изменения отношения НАТО к расширению в сторону российских границ.
ЕС боится исключения из переговоров по Украине
Европейские страны выражают опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может исключить их из будущих переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.
Основной причиной для тревоги является возможность, что Трамп может начать проводить двусторонние обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, минуя европейские государства. Большинство европейских лидеров выразили свое стремление избегать переговоров в узком формате, напоминающем минские соглашения.
Продолжение поставок оружия Киеву
Евросоюз продолжит поддерживать Украину поставками вооружения, несмотря на требования России остановить поставки оружия как предварительное условие для прекращения огня. Об этом сообщила глава Европейской дипломатической службы Кая Каллас в ответ на вопросы о планах предоставления помощи Киеву в размере 40 миллиардов евро. Она выразила мнение, что Украина имеет право на самозащиту.
Изъятие российских активов
Великобритания и Евросоюз провели переговоры, на которых обсуждался вопрос конфискации замороженных российских активов и увеличения совместных затрат на оборону. Эти меры предпринимаются с целью усиления экономического давления на Россию накануне предстоящих переговоров о прекращении огня на Украине. Несмотря на противодействие отдельных европейских государств, включая Бельгию и Германию, которые выражают опасения относительно возможного нарушения принципа государственного иммунитета согласно международному праву и потенциального воздействия на стабильность евро, достигается определенный прогресс в рассматриваемом вопросе.
Макрон утверждает, что может привлечь внимание Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обладает пониманием эффективных методов привлечения внимания американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg. Ряд мировых лидеров обратились к Макрону с просьбой о помощи в установлении контакта с главой Белого дома.
"Макрон считает, что Трамп ценит личные связи... Президент Франции сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание", — отмечает агентство, цитируя свои источники.
В то время как лидеры Европы прилагают значительные усилия для понимания политических курсов, принимаемых Белым домом, многолетние отношения Макрона с Трампом предоставляют ему ключевую роль. Макрон выступает в качестве основной точки опоры в диалоге с американским президентом.
Согласно информации от источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, президент одной из стран Северной и Южной Америки также обратился к Макрону за содействием в налаживании контактов с Трампом. Кроме того, по данным одного из французских чиновников, после мартовского саммита Евросоюза французский лидер провел телефонный разговор с главой США, который длился около полутора часов и был посвящен обсуждению итогов встречи.
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