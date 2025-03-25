Театральная жизнь курганцев в апреле начнется со спектакля в исполнении актеров из популярных сериалов «Патриот», «Модный синдикат», «След», «Универ. Молодые» и «Универ», «Универ. Новая общага». Месяц обещает быть насыщенным на культурные события для жителей и гостей города. На театральных площадках города запланированы интересные спектакли для всех возрастов. URA.RU собрало подборку предстоящих представлений.
Курганская областная филармония
Спектакль «Мертвые души»
1 апреля в 18:00 в большом зале пройдет спектакль «Мертвые души», представленный Московским драматическим театром. В постановке участвуют актеры из популярных сериалов: Александр Мартынов, Арарат Кещян, Сергей Пиоро, Елена Головизина и Антон Жижин. Спектакль — веселая и тонкая интерпретация поэмы Гоголя, где главный герой Чичиков попадает в иллюзорную реальность в погоне за богатством. Цена билетов варьируется от 1 500 до 3 500 рублей. Возрастное ограничение составляет 12+.
Спектакль «Маленький принц»
12 апреля в 12:00 пройдет спектакль «Маленький принц» в постановке Московского театра Евгения Вахтангова. Это загадочная и красочная интерпретация книги Антуана де Сент-Экзюпери, где зритель путешествует с Маленьким принцем по разным планетам, встречая странных взрослых. В главных ролях — Андрей Зарецкий, Наталья Кийко, Дмитрий Воробьев и другие. Цена билетов варьируется от 1 000 до 1 800 рублей. Спектакль подходит для всех возрастов от 6 лет.
Шоу «Майнкрафт»
27 апреля в 13:00 в большом зале пройдет уникальное шоу «Майнкрафт». Это интерактивное приключение, где зрители становятся частью команды и отправляются в увлекательное путешествие вместе с любимыми персонажами Стивом, Марго и Джо. В программе — погружение в разные локации игры и участие в испытаниях. Цена билетов варьируется от 700 до 1 700 рублей. Возрастное ограничение — 6+.
Концерт «Конек-горбунок»
13 апреля в 15:00 начнется концерт «Конек-горбунок», где литературная сказка в стихах Петра Ершова будет сопровождаться живой оркестровой музыкой Зауральского симфонического оркестра под руководством Алексея Смирнова. В программе также участвует Заслуженная артистка России Ольга Манус — мастер художественного слова. Цена билетов: от 300 до 600 рублей. Возрастное ограничение: 6+.
Курганский театр драмы
Премьера спектакля «Еще не вечер»
4 и 5 апреля (18:00) в Курганском театре драмы пройдет премьера спектакля «Еще не вечер», лирической комедии по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Возрастной ценз — 18+. Цена билетов: от 300 до 1 400 рублей.
Ретро-мюзикл «За двумя зайцами»
6 апреля в 18:00 в Курганском театре драмы пройдет ретро-мюзикл «За двумя зайцами», поставленный по мотивам пьес Ивана Нечуя-Левицкого и Михаила Старицкого. Режиссером выступает Анна Фекета из Москвы. Спектакль — это комедийный коктейль с одесским юмором, роскошными костюмами 20-х годов, танцами и криминальными разборками. В ролях: Иван Шалиманов, Анна Захарова, Сергей Радьков и другие. Возрастной ценз — 18+. Продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом. Цена билетов: от 300 до 1 300 рублей.
Спектакль «Похороните меня за плинтусом»
Спектакль «Похороните меня за плинтусом» сыграют 10 апреля в 18:00 по автобиографической повести Павла Санаева, посвященной его отчиму Ролану Быкову. Режиссер Дмитрий Акриш представляет историю о сложных семейных отношениях, где любовь и ненависть переплетаются. В центре сюжета — мальчик, вынужденный наблюдать за конфликтами родных. Спектакль — номинант премии «Золотая Маска». Возрастной ценз — 18+. Цена билетов: 1 500 руб.
Спектакль «Алые паруса»
11 апреля в 18:00 состоится спектакль «Алые паруса», феерия по мотивам повести Александра Грина. Режиссером выступает Анастасия Кудиярова. Спектакль — это трогательная история о вере в невозможное и преданности своей мечте, где главные герои Ассоль и Грэй следуют внутреннему зову и находят друг друга. Возрастной ценз — 12+. Цена билетов: от 300 до 1 400 рублей.
Спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя!»
12 апреля в 18:00 пройдет музыкально-эксцентрическая комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» по пьесе Брэндона Томаса. Режиссером выступает Анна Фекета. Спектакль рассказывает о двух влюбленных студентах, которые приглашают своих девушек познакомиться с тетей, но из-за ее задержки их друг Бабс переодевается в женщину. Возрастной ценз — 18+. Цена билетов: от 300 до 1 300 рублей.
Спектакль-концерт «Старые песни о главном-3. Управдом. Фонтан. Машина»
13 апреля в 18:00 в Курганском театре драмы пройдет спектакль-концерт «Старые песни о главном-3. Управдом. Фонтан. Машина» по мотивам Сергея Закутина. Режиссер — Егор Гришин. Это история о жителях одного двора, где несчастье помогает найти счастье. Возрастной ценз — 16+. Цена билетов: от 300 до 1 300 рублей.
Спектакль «Хорошо жить»
15 апреля в 18:00 в Курганском театре драмы пройдет спектакль «Хорошо жить», балаган по мотивам поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Режиссер — Вячеслав Зайчиков. В спектакле нет «ключей от счастья», а история Матрены Тимофеевны представлена в необычной форме с участием Любови Савиной и Алексея Березовского. Возрастной ценз — 16+. Цена билетов: 1 500 рублей.
Спектакль «Капитанская дочка»
18 апреля в 18:00 пройдет спектакль «Капитанская дочка», роман о молодости по мотивам повести Александра Пушкина. Режиссер — Алексей Крикливый. Спектакль переносит зрителей в эпоху восстания Пугачева, где молодые герои Петя Гринев и Маша Миронова сталкиваются с сложными моральными выборами. Возрастной ценз — 12+. Цена билетов: от 300 до 1 400 рублей.
Фольклорный спектакль-игра «Гуси-лебеди»
19 апреля в 11:00 в Курганском театре драмы пройдет фольклорный спектакль-игра по русской народной сказке «Гуси-лебеди». Режиссерами выступают Анна и Наталья Козловские. Спектакль — часть проекта «Бэби театр для детей», где дети могут насладиться интерактивом, песнями и потешками. Возрастной ценз — 0+. Цена билетов: 600 рублей. Перед спектаклем в фойе проходит интерактив для детей.
Водевиль «Ханума»
Также 19 апреля в 18:00 в театре драмы пройдет водевиль «Ханума» по мотивам пьесы Авксентия Цагарели. Режиссер — Александр Исаков. Спектакль рассказывает о двух свахах, Хануме и Кабато, которые пытаются выгодно женить разорившегося князя. Возрастной ценз — 16+. Цена билетов: от 300 до 1 300 рублей.
Спектакль «Собачье сердце»
20 апреля в 18:00 начнется спектакль «Собачье сердце» по мотивам повести Михаила Булгакова. Режиссер — Антон Бутаков. Спектакль — это сатира и фантастика, рассказывающая о превращении собаки в человека и затрагивающая темы человеческой природы и морали. Возрастной ценз — 16+. Цена билетов: от 300 до 1 400 рублей.
Премьера спектакля «Бесприданница»
25, 26 и 27 апреля в 18:00 в Курганском театре драмы состоится премьера спектакля «Бесприданница» по пьесе Александра Островского. Режиссер — Ирина Зубжицкая. Спектакль рассказывает о трагической судьбе Ларисы, которая становится жертвой жестокого мира, где все решает приданое. Возрастной ценз — 16+. Цена билетов: от 300 до 1 400 рублей.
Спектакль «Старая медаль»
29 апреля (12:00, 14:00, 16:00) и 30 апреля (11:00, 13:00, 15:00) покажут спектакль «Старая медаль», драма по мотивам рассказов зауральских писателей. Режиссер — Антон Бутаков. Спектакль представляет собой живое взаимодействие поколений через личные истории актеров и рассказы местных авторов. Он не реконструирует войну, а помогает осмыслить ее последствия и извлечь новые смыслы. Возрастной ценз — 12+. Цена билетов: от 300 до 1 100 рублей.
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