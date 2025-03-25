С могилы Героя Советского Союза на петербургском кладбище пропал барельеф

На Северном кладбище в Петербурге было обнаружено, что с могилы Героя Советского Союза Владимира Игнатьева пропал бронзовый барельеф. По данным администрации кладбища, последний раз барельеф видели на месте в октябре 2024 года. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Кража бронзового барельефа с могилы Героя Советского Союза Игнатьева была обнаружена 25 марта», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Полиция Выборгского района возбудила уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения.
Владимир Игнатьев, командир взвода 110-го отдельного саперного батальона, отличился во время Второй мировой войны. Особенно запомнился его героизм в ноябре 1944 года, когда он смог спасти около 60 воинов, переправив их через реку Дунай в условиях вражеского огня. Также Игнатьев обезвредил несколько противотанковых мин и оказал помощь раненым. Несмотря на полученные ранения, он продолжал выполнять свои обязанности до выполнения задачи.
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