25 марта 2025
24 марта 2025

С могилы Героя Советского Союза на петербургском кладбище пропал барельеф

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Выборгского района возбудила уголовное дело
Полиция Выборгского района возбудила уголовное дело Фото:

На Северном кладбище в Петербурге было обнаружено, что с могилы Героя Советского Союза Владимира Игнатьева пропал бронзовый барельеф. По данным администрации кладбища, последний раз барельеф видели на месте в октябре 2024 года. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«Кража бронзового барельефа с могилы Героя Советского Союза Игнатьева была обнаружена 25 марта», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Полиция Выборгского района возбудила уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения.

Владимир Игнатьев, командир взвода 110-го отдельного саперного батальона, отличился во время Второй мировой войны. Особенно запомнился его героизм в ноябре 1944 года, когда он смог спасти около 60 воинов, переправив их через реку Дунай в условиях вражеского огня. Также Игнатьев обезвредил несколько противотанковых мин и оказал помощь раненым. Несмотря на полученные ранения, он продолжал выполнять свои обязанности до выполнения задачи.

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На Северном кладбище в Петербурге было обнаружено, что с могилы Героя Советского Союза Владимира Игнатьева пропал бронзовый барельеф. По данным администрации кладбища, последний раз барельеф видели на месте в октябре 2024 года. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «Кража бронзового барельефа с могилы Героя Советского Союза Игнатьева была обнаружена 25 марта», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Полиция Выборгского района возбудила уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения. Владимир Игнатьев, командир взвода 110-го отдельного саперного батальона, отличился во время Второй мировой войны. Особенно запомнился его героизм в ноябре 1944 года, когда он смог спасти около 60 воинов, переправив их через реку Дунай в условиях вражеского огня. Также Игнатьев обезвредил несколько противотанковых мин и оказал помощь раненым. Несмотря на полученные ранения, он продолжал выполнять свои обязанности до выполнения задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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