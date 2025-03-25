В ХМАО наказали мигрантов, купивших поддельные паспорта

В Радужном иностранные граждане воспользовались поддельными паспортами, за что попали на скамью подсудимых. Нарушители отделались штрафом в 10 тысяч рублей, сообщает Суд Ханты-Мансийского автономного округа.
«Граждане приобрели у неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 35 000 рублей, заведомо поддельные паспорта граждан Республики Кыргызстан. Суд счел необходимым назначить им более мягкое наказание, чем предусмотрено ч. 3 ст. 327 УК РФ, в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Суд принял во внимание положительные характеристики и гражданство иностранцев и не стал садить гостей ХМАО в тюрьму. Поэтому вместо ограничения свободы иностранцы получили штраф.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция заставила развестись жителя ХМАО с мигранткой. В Нефтеюганске суд отменил брак местного жителя с женщиной из другой страны, полиция обнаружила, что брак фиктивный.
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