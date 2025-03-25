25 марта 2025

В ХМАО наказали мигрантов, купивших поддельные паспорта

Иностранцев в ХМАО поймали на использовании поддельных паспортов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО за покупку поддельных паспортов иностранцам выписали штраф
В ХМАО за покупку поддельных паспортов иностранцам выписали штраф Фото:

В Радужном иностранные граждане воспользовались поддельными паспортами, за что попали на скамью подсудимых. Нарушители отделались штрафом в 10 тысяч рублей, сообщает Суд Ханты-Мансийского автономного округа.

«Граждане приобрели у неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 35 000 рублей, заведомо поддельные паспорта граждан Республики Кыргызстан. Суд счел необходимым назначить им более мягкое наказание, чем предусмотрено ч. 3 ст. 327 УК РФ, в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Суд принял во внимание положительные характеристики и гражданство иностранцев и не стал садить гостей ХМАО в тюрьму. Поэтому вместо ограничения свободы иностранцы получили штраф.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция заставила развестись жителя ХМАО с мигранткой. В Нефтеюганске суд отменил брак местного жителя с женщиной из другой страны, полиция обнаружила, что брак фиктивный. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Радужном иностранные граждане воспользовались поддельными паспортами, за что попали на скамью подсудимых. Нарушители отделались штрафом в 10 тысяч рублей, сообщает Суд Ханты-Мансийского автономного округа. «Граждане приобрели у неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 35 000 рублей, заведомо поддельные паспорта граждан Республики Кыргызстан. Суд счел необходимым назначить им более мягкое наказание, чем предусмотрено ч. 3 ст. 327 УК РФ, в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — рассказали URA.RU в ведомстве. Суд принял во внимание положительные характеристики и гражданство иностранцев и не стал садить гостей ХМАО в тюрьму. Поэтому вместо ограничения свободы иностранцы получили штраф. Ранее URA.RU сообщало, что полиция заставила развестись жителя ХМАО с мигранткой. В Нефтеюганске суд отменил брак местного жителя с женщиной из другой страны, полиция обнаружила, что брак фиктивный. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...