24 марта 2025

Полиция заставила развестись жителя ХМАО с мигранткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантка вышла замуж за жителя ХМАО ради проживания в России
Мигрантка вышла замуж за жителя ХМАО ради проживания в России Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) суд отменил брак местного жителя с женщиной из другой страны. Полиция обнаружила, что брак фиктивный: пара поженилась не ради любви, а просто чтобы мигрантка получила разрешение на временное проживание в России. Эту информацию сообщила окружная полиция в telegram-канале.

«Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганску выявлен фиктивный брак между 39-летним местным жителем и гражданкой ближнего зарубежья. На основании собранных материалов Нефтеюганский районный суд признал недействительным данный брак», — указано в публикации.

Как выяснилось, в сентябре 2024 года женщина подала заявление на временное проживание в России и принесла свидетельство о браке. Но при проверке стало понятно, что семья была только на бумаге: супруги не жили вместе, не вели хозяйство. После этого суд признал их брак недействительным. А все материалы на иностранку передали в миграционную службу. Ведомство решит, оставлять ли мигрантке документы на проживание в России.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) мигрант, у которого был вид на жительство, попытался обменять поддельные права. Мужчине аннулировали право на постоянное жительство в России.

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В Нефтеюганске (ХМАО) суд отменил брак местного жителя с женщиной из другой страны. Полиция обнаружила, что брак фиктивный: пара поженилась не ради любви, а просто чтобы мигрантка получила разрешение на временное проживание в России. Эту информацию сообщила окружная полиция в telegram-канале. «Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганску выявлен фиктивный брак между 39-летним местным жителем и гражданкой ближнего зарубежья. На основании собранных материалов Нефтеюганский районный суд признал недействительным данный брак», — указано в публикации. Как выяснилось, в сентябре 2024 года женщина подала заявление на временное проживание в России и принесла свидетельство о браке. Но при проверке стало понятно, что семья была только на бумаге: супруги не жили вместе, не вели хозяйство. После этого суд признал их брак недействительным. А все материалы на иностранку передали в миграционную службу. Ведомство решит, оставлять ли мигрантке документы на проживание в России. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) мигрант, у которого был вид на жительство, попытался обменять поддельные права. Мужчине аннулировали право на постоянное жительство в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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