В центре Челябинска спустя 15 лет закрывается магазин оргтехники

В Челябинске закрывается одна из первых точек сети DNS, работавшая на проспекте Ленина с 2010 года. Причиной стало открытие нового магазина напротив старого филиала.
«У нас фактически не закрытие, а переезд магазина. Через дорогу у нас открыт большой магазин — 1400 квадратных метров», — передает издание «74.ру» слова замдиректора по развитию сети DNS в Челябинске Алексей Какаров.
Как уточнил Какаров, в планах сети открытие новых точек в Челябинске. Сокращать количество филиалов компания не планирует.
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