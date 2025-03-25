25 марта 2025

В центре Челябинска спустя 15 лет закрывается магазин оргтехники

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Одна из первых точек DNS в Челябинске переезжает в новое помещение Фото:

В Челябинске закрывается одна из первых точек сети DNS, работавшая на проспекте Ленина с 2010 года. Причиной стало открытие нового магазина напротив старого филиала.

«У нас фактически не закрытие, а переезд магазина. Через дорогу у нас открыт большой магазин — 1400 квадратных метров», — передает издание «74.ру» слова замдиректора по развитию сети DNS в Челябинске Алексей Какаров.

Как уточнил Какаров, в планах сети открытие новых точек в Челябинске. Сокращать количество филиалов компания не планирует.

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В Челябинске закрывается одна из первых точек сети DNS, работавшая на проспекте Ленина с 2010 года. Причиной стало открытие нового магазина напротив старого филиала. «У нас фактически не закрытие, а переезд магазина. Через дорогу у нас открыт большой магазин — 1400 квадратных метров», — передает издание «74.ру» слова замдиректора по развитию сети DNS в Челябинске Алексей Какаров. Как уточнил Какаров, в планах сети открытие новых точек в Челябинске. Сокращать количество филиалов компания не планирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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