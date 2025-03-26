ВС РФ уничтожили одну из редких бронемашин ВСУ CRARRV

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ВС РФ на фронте уничтожили редчайшую бронемашину ВСУ, произведенную в Великобритании
ВС РФ на фронте уничтожили редчайшую бронемашину ВСУ, произведенную в Великобритании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области российские военные ликвидировали редкие ремонтно-эвакуационные машины для танков Challenger, британские CRARRV. Об этом сообщил портал LostArmour, который ведет учет потерь боевой техники в ходе СВО. 

«В Курской области уничтожена редчайшая БРЭМ CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle) ВСУ», — говорится в сообщении. Британское правительство передало бронемашину Украине в 2023 году, в это же время стране были переданы 14 танков. На данный момент ВС РФ уничтожили или вывели из строя большую часть танков Challenger, для которых используется ликвидированная CRARRV. 

Ранее российские военные в Курской области впервые захватили немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Они были выпущены для украинской армии тиражом менее 1 000 единиц. 

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В Курской области российские военные ликвидировали редкие ремонтно-эвакуационные машины для танков Challenger, британские CRARRV. Об этом сообщил портал LostArmour, который ведет учет потерь боевой техники в ходе СВО.  «В Курской области уничтожена редчайшая БРЭМ CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle) ВСУ», — говорится в сообщении. Британское правительство передало бронемашину Украине в 2023 году, в это же время стране были переданы 14 танков. На данный момент ВС РФ уничтожили или вывели из строя большую часть танков Challenger, для которых используется ликвидированная CRARRV.  Ранее российские военные в Курской области впервые захватили немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Они были выпущены для украинской армии тиражом менее 1 000 единиц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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