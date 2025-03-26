ВС РФ уничтожили одну из редких бронемашин ВСУ CRARRV

В Курской области российские военные ликвидировали редкие ремонтно-эвакуационные машины для танков Challenger, британские CRARRV. Об этом сообщил портал LostArmour, который ведет учет потерь боевой техники в ходе СВО.
«В Курской области уничтожена редчайшая БРЭМ CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle) ВСУ», — говорится в сообщении. Британское правительство передало бронемашину Украине в 2023 году, в это же время стране были переданы 14 танков. На данный момент ВС РФ уничтожили или вывели из строя большую часть танков Challenger, для которых используется ликвидированная CRARRV.
Ранее российские военные в Курской области впервые захватили немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Они были выпущены для украинской армии тиражом менее 1 000 единиц.
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