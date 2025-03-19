На курском направлении российские военные впервые захватили уникальные немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, выпущенную тиражом менее 1000 единиц. Об этом сообщают военкоры.
«Впервые захвачены две танковые эвакуаторы Bergepanzer 2 на базе немецкого Leopard 1. Противник бросил технику на поле боя», — сообщает telegram-канал «Воевода Вещает».
Отмечается, что эту технику в ВСУ применяли не совсем по их основному предназначению — их использовали для создания проходов в минных полях. Для выполнения этой задачи на машины устанавливались британские тралы Route Opening Mine Plough.
Российская армия поразила все десять шведских танков Stridsvagn 122, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Stridsvagn 122 — это аналог танка Leopard 2A5, только с улучшенной защитой. С 2023 года на Украину было поставлено 259 танков различных версий, включая Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5.
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