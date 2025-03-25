25 марта 2025

Курганские врачи развеяли мифы о психиатрическом учете

В Кургане каждого пятого обратившегося к психиатрам ставят на учет
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане под психиатрическим наблюдением находится 17 процентов обратившихся
В Кургане под психиатрическим наблюдением находится 17 процентов обратившихся Фото:

Курганские врачи развеяли опасения людей по поводу возможности попадания на пожизненный психиатрический учет. В Курганской областной психоневрологической больнице под таким наблюдением находится лишь небольшая часть пациентов — около 17 процентов. Об этом сообщает психоневрологическая больница.

«Под диспансерным наблюдением находятся только пациенты с тяжелыми хроническими психиатрическими диагнозами и частыми обострениями», — отмечают в медучреждении. Для таких пациентов действуют ограничения в получении водительских прав и разрешении на оружие.

Кроме того, информация о посещении психиатра защищена законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон обеспечивает конфиденциальность личных данных пациентов.

В Курганской области активно проводится мониторинг медучреждений с целью оценки качества оказываемых услуг и уровня удовлетворенности пациентов. По итогам ежемесячной оценки выявляются лидеры и аутсайдеры среди больниц и поликлиник.

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Курганские врачи развеяли опасения людей по поводу возможности попадания на пожизненный психиатрический учет. В Курганской областной психоневрологической больнице под таким наблюдением находится лишь небольшая часть пациентов — около 17 процентов. Об этом сообщает психоневрологическая больница. «Под диспансерным наблюдением находятся только пациенты с тяжелыми хроническими психиатрическими диагнозами и частыми обострениями», — отмечают в медучреждении. Для таких пациентов действуют ограничения в получении водительских прав и разрешении на оружие. Кроме того, информация о посещении психиатра защищена законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон обеспечивает конфиденциальность личных данных пациентов. В Курганской области активно проводится мониторинг медучреждений с целью оценки качества оказываемых услуг и уровня удовлетворенности пациентов. По итогам ежемесячной оценки выявляются лидеры и аутсайдеры среди больниц и поликлиник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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