Контрактника, устроившего поножовщину в Челябинске, отправили в колонию

Магнитогорский гарнизонный военный суд осудил контрактника, напавшего с ножом на прохожего в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.
«Действия военнослужащего квалифицированы судом по п. „з“ ч.2 ст.111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Нападение случилось в октябре 2024 года в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Военный поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной. В ходе перепалки контрактник ударил оппонента ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.
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