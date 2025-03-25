25 марта 2025

Контрактника, устроившего поножовщину в Челябинске, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе драки военный ударил оппонента ножом в живот
В ходе драки военный ударил оппонента ножом в живот Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд осудил контрактника, напавшего с ножом на прохожего в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

«Действия военнослужащего квалифицированы судом по п. „з“ ч.2 ст.111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Нападение случилось в октябре 2024 года в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Военный поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной. В ходе перепалки контрактник ударил оппонента ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд осудил контрактника, напавшего с ножом на прохожего в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима. «Действия военнослужащего квалифицированы судом по п. „з“ ч.2 ст.111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Нападение случилось в октябре 2024 года в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Военный поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной. В ходе перепалки контрактник ударил оппонента ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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