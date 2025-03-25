Челябинским пищевикам стали платить больше 100 тысяч рублей

Сотрудникам пищевых компаний в Челябинской области начали платить по 100 тысяч рублей и более. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», на такой доход могут рассчитывать упаковщики профильных предприятий.
«Наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале отмечен среди упаковщиков — на 61%, до 101,3 тысячи рублей в месяц. Такие специалисты фасуют продукцию, проверяют и контролируют ее качество, маркируют товары. Рост зарплатных предложений, в первую очередь, связан с увеличением объемов производства и потребностью в оперативной фасовке продукции для розничных сетей», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.
Зарплаты также выросли и у других специалистов пищевого производства. С начала года доходы кондитеров увеличились на 29% до 46,9 тысячи рублей, пекарей — на 28% до 44,8 тысячи рублей.
«В российской промышленности продолжился активный процесс импортозамещения. В том числе он охватил индустрию пищевого производства. Компании наращивают выпуск отечественной продукции: для этого им необходимы новые кадры — от мясников и жиловщиков до технологов и упаковщиков», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» платформы «Авито Работа» Андрей Кучеренков.
Поскольку новое оборудование, стандарты безопасности и контроля качества требуют от работников знаний и навыков, это отразилось на доходах. Чтобы привлечь и удержать квалифицированных сотрудников, предприятия предложили специалистам более высокие зарплаты. В среднем пищевикам стали предлагать больше на 9% (примерно 51 тысяч рублей).
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