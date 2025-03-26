Жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга попыталась выйти из-под ареста: решение суда

В Екатеринбурге продлили домашний арест жене осужденного бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Ларисе, которую обвиняют в пособничестве во взятке и вымогательстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда.
«Продлить домашний арест до 28 июня», — озвучил вердикт судья. Сама Контеева настаивала на более мягкой мере пресечения.
Об ее аресте стало известно 24 марта. До этого Контеева 13 лет скрывалась от «погон». Силовики считают, что вместе с мужем она вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК.
Виктора Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей базы и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок сократили на год.
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