Жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга попыталась выйти из-под ареста: решение суда

Суд продлил арест жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева
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ВИП. Екатеринбург. , контеева лариса, портрет
Ларисе Контеевой вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ Фото:

В Екатеринбурге продлили домашний арест жене осужденного бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Ларисе, которую обвиняют в пособничестве во взятке и вымогательстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда.

«Продлить домашний арест до 28 июня», — озвучил вердикт судья. Сама Контеева настаивала на более мягкой мере пресечения.

Об ее аресте стало известно 24 марта. До этого Контеева 13 лет скрывалась от «погон». Силовики считают, что вместе с мужем она вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК.

Виктора Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей базы и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок сократили на год.

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В Екатеринбурге продлили домашний арест жене осужденного бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Ларисе, которую обвиняют в пособничестве во взятке и вымогательстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда. «Продлить домашний арест до 28 июня», — озвучил вердикт судья. Сама Контеева настаивала на более мягкой мере пресечения. Об ее аресте стало известно 24 марта. До этого Контеева 13 лет скрывалась от «погон». Силовики считают, что вместе с мужем она вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Виктора Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей базы и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок сократили на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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