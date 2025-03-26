Жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга попыталась выйти из-под ареста: решение суда

Суд продлил арест жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

26 марта 2025 в 17:10 Размер текста - 17 +

Ларисе Контеевой вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге продлили домашний арест жене осужденного бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Ларисе, которую обвиняют в пособничестве во взятке и вымогательстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда. «Продлить домашний арест до 28 июня», — озвучил вердикт судья. Сама Контеева настаивала на более мягкой мере пресечения. Об ее аресте стало известно 24 марта. До этого Контеева 13 лет скрывалась от «погон». Силовики считают, что вместе с мужем она вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Виктора Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей базы и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок сократили на год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продлили домашний арест жене осужденного бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Ларисе, которую обвиняют в пособничестве во взятке и вымогательстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда. «Продлить домашний арест до 28 июня», — озвучил вердикт судья. Сама Контеева настаивала на более мягкой мере пресечения. Об ее аресте стало известно 24 марта. До этого Контеева 13 лет скрывалась от «погон». Силовики считают, что вместе с мужем она вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Виктора Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей базы и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок сократили на год.