Ведущая популярного реалити летит на фан-встречу в Екатеринбург, попадут не все

На спецпоказ шоу «Богиня свиданий» в Екатеринбурге приедет Чума Вечеринка
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Чума Вечеринка проведет встречу с екатеринбуржцами в начале апреля
Чума Вечеринка проведет встречу с екатеринбуржцами в начале апреля Фото:

В Екатеринбург прилетит популярный фэшн-блогер и ведущая Чума Вечеринка (настоящее имя Виктория Чуманова). Она проведет премьерный показ новых сезонов шоу «Богиня сыска» и «Богиня свиданий», которые пользуются популярностью у девушек, рассказали URA.RU на телеканале «Суббота».

«Специальный гость — фэшн-блогер, ведущая реалити „Богиня сыска“ Вика Чума. Она раскроет секреты съемок реалити и даст модные советы к наступающему весеннему сезону», — поделились в пресс-службе.

Встреча пройдет 3 апреля. Попасть на нее можно бесплатно, но количество мест ограничено, нужна регистрация. Гостей будут ждать фуршет и подарки от телеканала.

Чума Вечеринка ранее участвовала в седьмом сезоне шоу «Холостяк», ведет канал «Луи Вагон» на YouTube, а рубрика «Во что одеты» стала одной из самых популярных — на одном из роликов около 5,5 млн просмотров. Также девушка вела передачу «Подиум», а с апреля 2024 года стала ведущей «Богини сыска». Поклонникам Чума Вечеринка полюбилась за юмор и своеобразную манеру речи.

Последний раз блогер была в Свердловской области в августе 2024 года. Она приехала в Верхнюю Пышму на открытие недели моды UF LAB, где также присутствовали стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская, певица Ольга Бузова и другие.

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В Екатеринбург прилетит популярный фэшн-блогер и ведущая Чума Вечеринка (настоящее имя — Виктория Чуманова). Она проведет премьерный показ новых сезонов шоу «Богиня сыска» и «Богиня свиданий», которые пользуются популярностью у девушек, рассказали URA.RU на телеканале «Суббота». «Специальный гость — фэшн-блогер, ведущая реалити „Богиня сыска“ Вика Чума. Она раскроет секреты съемок реалити и даст модные советы к наступающему весеннему сезону», — поделились в пресс-службе. Встреча пройдет 3 апреля. Попасть на нее можно бесплатно, но количество мест ограничено, нужна регистрация. Гостей будут ждать фуршет и подарки от телеканала. Чума Вечеринка ранее участвовала в седьмом сезоне шоу « Холостяк» , ведет канал «Луи Вагон» на YouTube , а рубрика «Во что одеты» стала одной из самых популярных — на одном из роликов около 5,5 млн просмотров. Также девушка вела передачу « Подиум» , а с апреля 2024 года стала ведущей « Богини сыска» . Поклонникам Чума Вечеринка полюбилась за юмор и своеобразную манеру речи. Последний раз блогер была в Свердловской области в августе 2024 года. Она приехала в Верхнюю Пышму на открытие недели моды UF LAB, где также присутствовали стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская, певица Ольга Бузова и другие.
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