Адвокат Прилучного прокомментировала итоги суда по алиментам

Адвокат Даниелова: Прилучный выиграл суд по алиментам
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд встал на сторону актера
Суд встал на сторону актера Фото:

Актер Павел Прилучный выиграл суд у бывшей жены Агаты Муцениеце, которая требовала увеличения суммы алиментов на их общих детей. Деталями решения суда в беседе с URA.RU поделилась адвокат Оксана Даниелова, представляющая интересы актера.

«Сегодня решение суда, которое было поставлено 24 апреля об изменении между сторонами ранее заключенного соглашения об уплате алиментов и об увеличении суммы алиментов, отменено полностью. По делу принято новое решение, в котором в иске отказано в полном объеме», — заявила правозащитница.

Она уточнила, что соглашение, которое было заключено между бывшими супругами 6 мая 2020 года, не изменилось. «Павел платит алименты в том размере, в котором платил и дальше будет платить», — заключила адвокат. Даниелова категорически отказалась называть суммы алиментов, однако из открытых источников известно, что речь идет о 100 тысячах рублей на каждого ребенка. Муцениеце требовала увеличения этой суммы до 30% доходов Прилучного на содержание наследников до 2031 года.

Павел и Агата познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В 2011 года пара тайно поженилась. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей, а через три года дочь Мия. Официальный развод артисты оформили в феврале 2020 года.

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Актер Павел Прилучный выиграл суд у бывшей жены Агаты Муцениеце, которая требовала увеличения суммы алиментов на их общих детей. Деталями решения суда в беседе с URA.RU поделилась адвокат Оксана Даниелова, представляющая интересы актера. Она уточнила, что соглашение, которое было заключено между бывшими супругами 6 мая 2020 года, не изменилось. «Павел платит алименты в том размере, в котором платил и дальше будет платить», — заключила адвокат. Даниелова категорически отказалась называть суммы алиментов, однако из открытых источников известно, что речь идет о 100 тысячах рублей на каждого ребенка. Муцениеце требовала увеличения этой суммы до 30% доходов Прилучного на содержание наследников до 2031 года. Павел и Агата познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В 2011 года пара тайно поженилась. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей, а через три года дочь Мия. Официальный развод артисты оформили в феврале 2020 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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