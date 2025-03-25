25 марта 2025

Следком РФ выясняет причины аварийной посадки самолета в ЯНАО. Видео

Следователи работают на месте аварийной посадки самолета АН-12 в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют причины аварийной посадки самолета
Следователи выясняют причины аварийной посадки самолета Фото:

Следственный комитет России выясняет причины аварийной посадки грузового самолета авиакомпании «Атран» в Нвоом Уренгое. Сотрудники надзорного ведомства работают на месте происшествия, об этом сообщили в социальных сетях Центрального МСУТ СК России.

«По предварительной информации, около 11:05 26 марта 2025 года грузовой самолет, прибывший из Саббета, при выполнении посадки на аэродроме Нового Уренгоя, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины авиационного инцидента, на место происшествия выехали следователи и криминалисты», — сообщили в официальном telegram-канале Центрального МСУТ СК России.

На борту самолета находился экипаж из 8 человек, пассажиров не было. Пострадавших — нет. Причиной аварийной посадки грузового самолета АН-12 стала подломившаяся стойка шасси. Аэропорт в Новом Уренгое временно закрыли для движения воздушных судов.

Видео из telegram-канала Центрального МСУТ СК России.

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Следственный комитет России выясняет причины аварийной посадки грузового самолета авиакомпании «Атран» в Нвоом Уренгое. Сотрудники надзорного ведомства работают на месте происшествия, об этом сообщили в социальных сетях Центрального МСУТ СК России. «По предварительной информации, около 11:05 26 марта 2025 года грузовой самолет, прибывший из Саббета, при выполнении посадки на аэродроме Нового Уренгоя, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины авиационного инцидента, на место происшествия выехали следователи и криминалисты», — сообщили в официальном telegram-канале Центрального МСУТ СК России. На борту самолета находился экипаж из 8 человек, пассажиров не было. Пострадавших — нет. Причиной аварийной посадки грузового самолета АН-12 стала подломившаяся стойка шасси. Аэропорт в Новом Уренгое временно закрыли для движения воздушных судов. Видео из telegram-канала Центрального МСУТ СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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