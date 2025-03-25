Следственный комитет России выясняет причины аварийной посадки грузового самолета авиакомпании «Атран» в Нвоом Уренгое. Сотрудники надзорного ведомства работают на месте происшествия, об этом сообщили в социальных сетях Центрального МСУТ СК России.
«По предварительной информации, около 11:05 26 марта 2025 года грузовой самолет, прибывший из Саббета, при выполнении посадки на аэродроме Нового Уренгоя, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины авиационного инцидента, на место происшествия выехали следователи и криминалисты», — сообщили в официальном telegram-канале Центрального МСУТ СК России.
На борту самолета находился экипаж из 8 человек, пассажиров не было. Пострадавших — нет. Причиной аварийной посадки грузового самолета АН-12 стала подломившаяся стойка шасси. Аэропорт в Новом Уренгое временно закрыли для движения воздушных судов.
Видео из telegram-канала Центрального МСУТ СК России.
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