Умерла основательница новостной журналистики на Большом Урале

В Екатеринбурге умерла экс-директор агентства ЕАН Ольга Молчанова

26 марта 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Ольга Молчанова ушла из жизни в возрасте 79 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге умерла основатель и бывший директор агентства «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) Ольга Молчанова. Об этом URA.RU сообщил знакомый семьи. «Умерла Ольга Молчанова, создатель новостной журналистики на Большом Урале. Ей было 79 лет. Она основала первое уральское информационное агентство „Европейско-Азиатские Новости“ — в 1992 году, когда как таковой современной журналистики в регионе еще не было», — объяснил собеседник агентства. В 2006-м, когда издание оказалось на грани закрытия, Молчанова уволилась по собственному желанию. Тогда многие допускали, что агентство закроется, но оно сохранилось под руководством нынешнего гендиректора Анны Касюковой. Похороны Молчановой состоятся в пятницу, 28 марта. Время и место прощания пока не определено. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Ольги Молчановой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге умерла основатель и бывший директор агентства «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) Ольга Молчанова. Об этом URA.RU сообщил знакомый семьи. «Умерла Ольга Молчанова, создатель новостной журналистики на Большом Урале. Ей было 79 лет. Она основала первое уральское информационное агентство „Европейско-Азиатские Новости“ — в 1992 году, когда как таковой современной журналистики в регионе еще не было», — объяснил собеседник агентства. В 2006-м, когда издание оказалось на грани закрытия, Молчанова уволилась по собственному желанию. Тогда многие допускали, что агентство закроется, но оно сохранилось под руководством нынешнего гендиректора Анны Касюковой. Похороны Молчановой состоятся в пятницу, 28 марта. Время и место прощания пока не определено. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Ольги Молчановой.