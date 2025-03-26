Умерла основательница новостной журналистики на Большом Урале

В Екатеринбурге умерла основатель и бывший директор агентства «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) Ольга Молчанова. Об этом URA.RU сообщил знакомый семьи.
«Умерла Ольга Молчанова, создатель новостной журналистики на Большом Урале. Ей было 79 лет. Она основала первое уральское информационное агентство „Европейско-Азиатские Новости“ — в 1992 году, когда как таковой современной журналистики в регионе еще не было», — объяснил собеседник агентства.
В 2006-м, когда издание оказалось на грани закрытия, Молчанова уволилась по собственному желанию. Тогда многие допускали, что агентство закроется, но оно сохранилось под руководством нынешнего гендиректора Анны Касюковой.
Похороны Молчановой состоятся в пятницу, 28 марта. Время и место прощания пока не определено. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Ольги Молчановой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!