Киев продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России

ВСУ продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру России, несмотря на ранее озвученные обещания прекратить такие действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, сообщается о сбитии двух украинских беспилотников у побережья Крыма, которые атаковали Глебовское подземное хранилище газа.
«Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — сообщили в Минобороны. Информацию о действиях ВСУ пресс-служба ведомства выложила в своем telegram-канале.
Там уточнили, что в ночь на 26 марта в районе мыса Тарханкут, расположенного на побережье Крыма, средствами противовоздушной обороны были уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата Украины. Целью данных БПЛА являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
Кроме этого, отмечается, что атаки также были направлены на объекты энергетики в Брянской и Курской областях. Ряд потребителей остался без электричества.
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