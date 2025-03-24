Что известно об украинских атаках на российскую энергетическую инфраструктуру

ВСУ нанесли удары по объектам энергетики на территории России, несмотря на достигнутые договоренности между лидерами стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, украинские силы за последние несколько дней предприняли попытки атаковать объекты газовой инфраструктуры на территории Крыма и в Белгородской области.
При этом, ранее президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский заявили о согласии с предложением главы США Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Что известно об атаках ВСУ — в материале URA.RU.
Газораспределительная станция «Валуйка»
Утром 22 марта были зафиксированы два удара со стороны Украины, осуществленных с использованием беспилотников по объекту газораспределительной инфраструктуры — станции «Валуйка», расположенной в селе Шведуновка под Белгородом. В результате инцидента повреждения получило технологическое оборудование станции.
Газоконденсатное месторождение в Крыму
Согласно информации Минобороны, вечером 23 марта российские противовоздушные оборонительные системы успешно справились с атакой четырех беспилотников ВСУ. Целью атаки стало Глебовское газоконденсатное месторождение, расположенное на мысе Тарханкут в Крыму. Это месторождение играет важную роль в обеспечении газом территории полуострова.
НПС «Кропоткинская»
Российское военное ведомство также сообщило о том, что украинские войска предприняли попытку атаки на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Кубани. Инцидент произошел примерно в два часа ночи 24 марта.
По данным ведомства, российские системы ПВО успешно перехватили украинский дрон на расстоянии семи километров от указанного объекта международной энергетической инфраструктуры. Осколки беспилотника упали в районе железнодорожной станции «Кавказская».
Недоговороспособность Украины
Повторные удары по российской инфраструктуре, включая международные энергетические объекты, свидетельствуют о невозможности вести договоренности с киевскими властями. В заявлении Минобороны уточняется, что атаки осуществляются с использованием ударных беспилотников, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.