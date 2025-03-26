Свердловский мэр объявил народный сход на фоне задержания спикера гордумы

Глава Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев внезапно позвал всех жителей на встречу для обсуждения развития города сразу после информации о задержании спикера местной думы Анатолия Худякова. О народном сходе мэр объявил на своей странице во «ВКонтакте».
«Приглашаю вас для обсуждения самых актуальных вопросов дальнейшего развития нашего города! По итогам встречи будет сделано заявление для СМИ. Пожалуйста, приходите, это важно!» — написал глава Конев. Встреча состоится вечером 26 марта.
Худякова, по данным URA.RU, скрутили накануне прямо во время заседания одной из комиссий. Предварительно, ему вменяют мошенничество, за что может грозить наказание от штрафа в 120 тысяч рублей до реального срока. Спикером думы Красноуфимска Худяков стал в 2021 году, до этого он занимал высокий пост в Госавтоинспекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!