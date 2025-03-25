Участник праймериз в ЯНАО оказался крупным налоговым должником

Экс-чиновник Приуральского района, противник объединения города Лабытнанги и Приуральского района (ЯНАО) Иван Поршнев сообщил о том, что ему передали повестку от судебных приставов Тюменской области. Об этом он сообщил на своей странице VK.
«Сумма платежа составляет 116334 рубля», — сообщается в повестке. Как передает Поршнев на своей странице VK, сумма налогов накопилась за жилье во владении. Помимо повестки, Поршнев сообщил, что имеет неуплаченные налоги и судебные задолженности.
Корреспондент информационного агентства обратился за комментарием к Поршневу, чтобы узнать о состоянии задолженности. Активист объяснил, что основной долг составляют разного вида налоги, кредиты и пени.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Поршнев лишился партийного билета «Единой России». Информация о приостановлении членства появилась на сайте предварительного голосования.
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