Участники СВО создадут в Екатеринбурге программу для школьников

Власти Екатеринбурга помогут ветеранам СВО — участникам программы президента РФ Владимира Путина «Время героев» (сейчас они проходят стажировку в «Гранатовой бухте», Свердловская область) — усовершенствовать модуль по начальной военной подготовке в школах. Об этом заявил в ходе коллегии мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. С участниками программы глава встретился утром 25 марта.
«Одна из групп [программы] проходит стажировку в Свердловской области на базе „Гранатовой бухты“. Задача, которая поставлена группе, — это усовершенствование системы начальной военной подготовки в общеобразовательных учреждениях. Мы договорились, что на уровне департамента образования мэрии поработаем, нашим опытом поделимся, чтобы они, действительно, качественно подготовили предложение по этому направлению. Эта программа будет продолжена на федеральном уровне», — объяснил Орлов. Вице-мэр Константин Шевченко подчеркнул, что работа уже идет.
Программа «Время героев» была создана по указу президента в марте 2024 года. Задачей ее подготовить управленцев из ветеранов и участников СВО.
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