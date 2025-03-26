Участники СВО создадут в Екатеринбурге программу для школьников

Участники программы президента РФ проходят стажировку в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В школах улучшат систему начальной военной подготовки
В школах улучшат систему начальной военной подготовки Фото:

Власти Екатеринбурга помогут ветеранам СВО — участникам программы президента РФ Владимира Путина «Время героев» (сейчас они проходят стажировку в «Гранатовой бухте», Свердловская область) — усовершенствовать модуль по начальной военной подготовке в школах. Об этом заявил в ходе коллегии мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. С участниками программы глава встретился утром 25 марта.

«Одна из групп [программы] проходит стажировку в Свердловской области на базе „Гранатовой бухты“. Задача, которая поставлена группе, — это усовершенствование системы начальной военной подготовки в общеобразовательных учреждениях. Мы договорились, что на уровне департамента образования мэрии поработаем, нашим опытом поделимся, чтобы они, действительно, качественно подготовили предложение по этому направлению. Эта программа будет продолжена на федеральном уровне», — объяснил Орлов. Вице-мэр Константин Шевченко подчеркнул, что работа уже идет.

Программа «Время героев» была создана по указу президента в марте 2024 года. Задачей ее подготовить управленцев из ветеранов и участников СВО. 

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Власти Екатеринбурга помогут ветеранам СВО — участникам программы президента РФ Владимира Путина «Время героев» (сейчас они проходят стажировку в «Гранатовой бухте», Свердловская область) — усовершенствовать модуль по начальной военной подготовке в школах. Об этом заявил в ходе коллегии мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. С участниками программы глава встретился утром 25 марта. «Одна из групп [программы] проходит стажировку в Свердловской области на базе „Гранатовой бухты“. Задача, которая поставлена группе, — это усовершенствование системы начальной военной подготовки в общеобразовательных учреждениях. Мы договорились, что на уровне департамента образования мэрии поработаем, нашим опытом поделимся, чтобы они, действительно, качественно подготовили предложение по этому направлению. Эта программа будет продолжена на федеральном уровне», — объяснил Орлов. Вице-мэр Константин Шевченко подчеркнул, что работа уже идет. Программа «Время героев» была создана по указу президента в марте 2024 года. Задачей ее подготовить управленцев из ветеранов и участников СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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