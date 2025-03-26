В споре фармкомпании с УМВД усмотрели влияние экс-мэра Кургана Ситниковой

В кулуарах силовых ведомств правоохранители с возмущением обсуждают недавний спор, где суд у УМВД выиграло АО «Курганфармация». В структуре работает бывший мэр Кургана Елена Ситникова, которую заподозрили в организации сопротивления. Госорганизация смогла доказать, что не обязана была заниматься пропагандой против влияния мошенников на сотрудников. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров в среде силовиков и чиновников.
После того как одного из сотрудников «Курганфармации» на крупную сумму обманули мошенники, полиция выдала предписание руководству. Организации надо было напечатать баннеры и провести собрание с людьми. «Но вместо этого юристы „Курганфармации“ пошли в суд. Ситникова, занимая пост первого заместителя гендиректора, точно знала об этом споре. Многие не исключают, что если это не ее инициатива, то точно Ситникова имела авторитет повлиять на это решение», — обсуждают инсайдеры.
Источники уверены, что действия полиции были нацелены на защиту граждан от мошенников. Большая часть обманов совершается из-за низкой финансовой грамотности. «Полицейские не могут прийти к каждому и объяснить нормы безопасности. Но работодатель может. Более того, это же в его интересах, чтобы сотрудники эффективно работали, а не переживали из-за огромных финансовых потерь. Логики судиться не было. Если только это не месть силовикам за уголовные преследования», — уверены силовики.
Предприятие «Курганфармация» успешно оспорило в суде представление УМВД Кургана, которое обязывало их проводить профилактические мероприятия для защиты сотрудников от мошенников. Это было связано с инцидентом, когда один из сотрудников потерял 95 тысяч рублей из-за мошенников.
Полиция требовала от предприятия проводить ежемесячные собрания и устанавливать баннеры, предупреждая о штрафах до 100 тысяч рублей в случае невыполнения. Однако суд признал эти требования незаконными, освободив «Курганфармацию» от дополнительных обязательств.
Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий от самой Елены Ситниковой. Однако по телефону, который есть в распоряжении редакции никто не ответил. Информация будет дополнена после получения комментария.
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