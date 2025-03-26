В споре фармкомпании с УМВД усмотрели влияние экс-мэра Кургана Ситниковой

© Служба новостей «URA.RU»
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К Елене Ситниковой появились вопрос из-за мошенников
К Елене Ситниковой появились вопрос из-за мошенников Фото:

В кулуарах силовых ведомств правоохранители с возмущением обсуждают недавний спор, где суд у УМВД выиграло АО «Курганфармация». В структуре работает бывший мэр Кургана Елена Ситникова, которую заподозрили в организации сопротивления. Госорганизация смогла доказать, что не обязана была заниматься пропагандой против влияния мошенников на сотрудников. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров в среде силовиков и чиновников.

После того как одного из сотрудников «Курганфармации» на крупную сумму обманули мошенники, полиция выдала предписание руководству. Организации надо было напечатать баннеры и провести собрание с людьми. «Но вместо этого юристы „Курганфармации“ пошли в суд. Ситникова, занимая пост первого заместителя гендиректора, точно знала об этом споре. Многие не исключают, что если это не ее инициатива, то точно Ситникова имела авторитет повлиять на это решение», — обсуждают инсайдеры.

Источники уверены, что действия полиции были нацелены на защиту граждан от мошенников. Большая часть обманов совершается из-за низкой финансовой грамотности. «Полицейские не могут прийти к каждому и объяснить нормы безопасности. Но работодатель может. Более того, это же в его интересах, чтобы сотрудники эффективно работали, а не переживали из-за огромных финансовых потерь. Логики судиться не было. Если только это не месть силовикам за уголовные преследования», — уверены силовики.

Предприятие «Курганфармация» успешно оспорило в суде представление УМВД Кургана, которое обязывало их проводить профилактические мероприятия для защиты сотрудников от мошенников. Это было связано с инцидентом, когда один из сотрудников потерял 95 тысяч рублей из-за мошенников.

Полиция требовала от предприятия проводить ежемесячные собрания и устанавливать баннеры, предупреждая о штрафах до 100 тысяч рублей в случае невыполнения. Однако суд признал эти требования незаконными, освободив «Курганфармацию» от дополнительных обязательств.

Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий от самой Елены Ситниковой. Однако по телефону, который есть в распоряжении редакции никто не ответил. Информация будет дополнена после получения комментария. 

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В кулуарах силовых ведомств правоохранители с возмущением обсуждают недавний спор, где суд у УМВД выиграло АО «Курганфармация». В структуре работает бывший мэр Кургана Елена Ситникова, которую заподозрили в организации сопротивления. Госорганизация смогла доказать, что не обязана была заниматься пропагандой против влияния мошенников на сотрудников. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров в среде силовиков и чиновников. После того как одного из сотрудников «Курганфармации» на крупную сумму обманули мошенники, полиция выдала предписание руководству. Организации надо было напечатать баннеры и провести собрание с людьми. «Но вместо этого юристы „Курганфармации“ пошли в суд. Ситникова, занимая пост первого заместителя гендиректора, точно знала об этом споре. Многие не исключают, что если это не ее инициатива, то точно Ситникова имела авторитет повлиять на это решение», — обсуждают инсайдеры. Источники уверены, что действия полиции были нацелены на защиту граждан от мошенников. Большая часть обманов совершается из-за низкой финансовой грамотности. «Полицейские не могут прийти к каждому и объяснить нормы безопасности. Но работодатель может. Более того, это же в его интересах, чтобы сотрудники эффективно работали, а не переживали из-за огромных финансовых потерь. Логики судиться не было. Если только это не месть силовикам за уголовные преследования», — уверены силовики. Предприятие «Курганфармация» успешно оспорило в суде представление УМВД Кургана, которое обязывало их проводить профилактические мероприятия для защиты сотрудников от мошенников. Это было связано с инцидентом, когда один из сотрудников потерял 95 тысяч рублей из-за мошенников. Полиция требовала от предприятия проводить ежемесячные собрания и устанавливать баннеры, предупреждая о штрафах до 100 тысяч рублей в случае невыполнения. Однако суд признал эти требования незаконными, освободив «Курганфармацию» от дополнительных обязательств. Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий от самой Елены Ситниковой. Однако по телефону, который есть в распоряжении редакции никто не ответил. Информация будет дополнена после получения комментария. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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