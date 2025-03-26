Действующий курганский депутат Вяткин заявилcя на праймериз «Единой России»

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ильтякова — Родион Вяткин подал документы на участие в праймериз партии по выборам в Курганскую областную думу. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. Вяткин намерен баллотироваться по округу №2 (Центральный), где сейчас является действующим депутатом. По этому же округу идет и член команды сенатора РФ Сергея Муратова — Татьяна Хильчук.
«Да, я подал документы по округу №2. В ЭПГ участвовать буду, а дальнейшее зависит от выбора избирателей. Конкуренция будет высокой, и в результате команда „Единой России“ станет только сильнее. Считаю Татьяну Хильчук достойным депутатом и лучшим кандидатом. Но у нас рейтинговое голосование — избиратели смогут проголосовать сразу за нескольких участников», — отметил Вяткин.
По информации источников URA.RU, Хильчук, которая также является депутатом облдумы от Центрального округа и директором медиахолдинга «Область45», обладает высокой узнаваемостью и серьезной поддержкой в регионе. «Это может обеспечить ей преимущество как на этапе праймериз, так и в предстоящей кампании», — говорят они.
Ранее URA.RU сообщало, что участие Вяткина в выборах, якобы, находилось под вопросом из-за разногласий с вышестоящим руководством партии. По данным источников агентства, руководитель Уральского координационного совета ЕР Иван Квитка был недоволен тем, что тот не всегда своевременно информировал о возникающих в регионе конфликтах. Однако собеседники также отмечали, что Вяткин пользуется поддержкой избирателей и играет важную роль в работе регионального отделения партии.
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