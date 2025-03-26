Пермякам предложат пожить в здании казармы

В Кунгуре казарма будет реконструирована под многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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В четырехэтажном здании бывшей казармы - 55 квартир
В четырехэтажном здании бывшей казармы - 55 квартир Фото:

В Кунгуре Пермского края будет произведена реконструкция четырехэтажного здания казармы под многоквартирный жилой дом. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

«Проектная документация и результаты инженерных изысканий на реконструкцию здания казармы под многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Пермский край, город Кунгур, улица Батальонная, 5. Положительное заключение», — сообщается на сайте единого госреестра заключений.

По указанному адресу находится четырехэтажное здание из 55 помещений-квартир. Попытки реконструкции расформированной учебной части предпринимались с середины нулевых годов. Но позже работы остановились.

Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. В десятиэтажной гостинице в Перми в районе ДКЖ будут жить курсанты. 

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В Кунгуре Пермского края будет произведена реконструкция четырехэтажного здания казармы под многоквартирный жилой дом. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. «Проектная документация и результаты инженерных изысканий на реконструкцию здания казармы под многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Пермский край, город Кунгур, улица Батальонная, 5. Положительное заключение», — сообщается на сайте единого госреестра заключений. По указанному адресу находится четырехэтажное здание из 55 помещений-квартир. Попытки реконструкции расформированной учебной части предпринимались с середины нулевых годов. Но позже работы остановились. Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. В десятиэтажной гостинице в Перми в районе ДКЖ будут жить курсанты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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