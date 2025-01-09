09 января 2025

В Перми одобрен проект гостиницы для сотрудников РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница будет построена в районе ДКЖ
Гостиница будет построена в районе ДКЖ Фото:

Госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. Об этом говорится в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации.

«Ведомственная гостиница будет предназначена для Пермского подразделения Свердловского учебного центра РЖД», — говорится в госреестре. В десятиэтажной гостинице в районе ДКЖ будут жить курсанты, обучающиеся на машинистов электровозов, составителей поездов, электромонтеров, монтеров путей и прочие специальности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми для стройки гостиницы разрушили здание бывшего военного института ракетных войск (ВКИУ). Новый четырехзвездочный отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице также хотят оборудовать фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест.

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Госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. Об этом говорится в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации. «Ведомственная гостиница будет предназначена для Пермского подразделения Свердловского учебного центра РЖД», — говорится в госреестре. В десятиэтажной гостинице в районе ДКЖ будут жить курсанты, обучающиеся на машинистов электровозов, составителей поездов, электромонтеров, монтеров путей и прочие специальности. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми для стройки гостиницы разрушили здание бывшего военного института ракетных войск (ВКИУ). Новый четырехзвездочный отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице также хотят оборудовать фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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