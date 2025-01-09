В Перми одобрен проект гостиницы для сотрудников РЖД

Госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. Об этом говорится в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации.
«Ведомственная гостиница будет предназначена для Пермского подразделения Свердловского учебного центра РЖД», — говорится в госреестре. В десятиэтажной гостинице в районе ДКЖ будут жить курсанты, обучающиеся на машинистов электровозов, составителей поездов, электромонтеров, монтеров путей и прочие специальности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми для стройки гостиницы разрушили здание бывшего военного института ракетных войск (ВКИУ). Новый четырехзвездочный отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице также хотят оборудовать фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест.
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