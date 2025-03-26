Топ-4 нарушения, за которые курганцам грозят штрафы до 800 000 рублей

В Кургане 10 апреля будет установлен пожароопасный сезон, который предполагает строгие меры контроля за соблюдением правил безопасности. За нарушения в этот период курганцам грозят значительные штрафы. URA.RU собрало список.
Топ-4 нарушения, за которые грозят штрафы
Разведение костров в неположенном месте: Сжигать мусор, траву и ветки можно только в специально отведенных местах, с соблюдением всех мер предосторожности.
Захламление участков и прилегающих территорий: Участок и прилегающая к нему территория должны быть очищены от сухой травы, мусора, веток, дров и других горючих материалов.
Неисправные электроприборы и печное отопление: Необходимо регулярно проверять электропроводку и печи, чтобы избежать коротких замыканий и возгораний.
Отсутствие первичных средств пожаротушения: На участке должны быть средства для тушения пожара (вода, песок, огнетушитель).
Размеры штрафов за нарушения:
Для граждан: от 5 000 до 20 000 рублей.
Для должностных лиц (например, председателей СНТ): от 40 000 до 80 000 рублей.
Для юридических лиц (СНТ): от 300 000 до 800 000 рублей.
В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность. Наказание возможно до трех лет лишения свободы. Администрация города Кургана напоминает жителям о необходимости ответственного отношения к правилам пожарной безопасности, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность граждан.
Увеличение финансирования противопожарных мер в Курганской области на 60 миллионов рублей в 2025 году является частью усиленных усилий по предотвращению пожаров, особенно учитывая планируемое введение особого противопожарного режима с 18 апреля. В рамках этих мер предусмотрены опашка земель, скос сухой травы и улучшение противопожарного водоснабжения, что подчеркивает серьезность подхода властей к проблеме пожарной безопасности в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».